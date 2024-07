Gilas dumapa sa Turkey

Ang pagkapanalo ang tanging opsyon para sa Gilas Pilipinas upang masungkit ang inaasam na puwesto sa Paris Olympics.

Hindi sila maaaring tumira para sa anumang mas mababa kaysa doon.

Nakita ng mga Pinoy kung ano ang aasahan sa Olympic Qualifying Tournament sa Riga, Latvia sa susunod na linggo matapos makuha ang 84-73 pagkatalo sa world No. 24 Turkey noong Biyernes sa una sa kanilang dalawang tune-up games.

Nasundan ng Gilas ang halos lahat ng laban habang nahihirapan sila sa kanilang outside shooting sa isang maliit na 5-of-17 clip habang nahihirapang pigilan ang Turkey mula sa paglulunsad ng 41 mahabang bomba na may 14 na nakahanap ng kanilang marka.

Ginawa ni naturalized player Justin Brownlee at big man June Mar Fajardo ang karamihan sa mabibigat na pag-angat sa opensa na may double-digit na scoring, ngunit nahirapan ang natitirang 11-man squad ni head coach Tim Cone na makuha ang kanilang groove.

“It was a tough loss against Turkey. We had our first taste of the kind of opposition we will be facing in the OQT,” sabi ni Gilas team manager Richard Del Rosario.

Idinagdag ni Del Rosario na bagama’t gumawa ang Gilas ng isang magiting na paninindigan laban sa isang mas may karanasan at mas mataas na ranggo na koponan kung saan nagbanta pa silang babalikan ang mga bagay pagkatapos isara ang agwat sa 78-73 sa mga huling minuto, ang moral na tagumpay ay hindi magbabalik sa Nationals sa Summer Games sa unang pagkakataon mula noong 1972 Munich Olympics.

Pagkatapos ng lahat, ang Gilas ay makakalaban sa world No. 6 na Latvia sa Hulyo 3 bago i-square ang ika-23 na pwesto sa Georgia sa susunod na araw sa group stage ng OQT.

“While others may see it as a satisfying first game, our team mindset is - almost is not enough,” sabi ni Del Rosario.

Nagtapos si Brownlee na may 21 puntos ngunit nakagawa lamang ng isang tres sa kanyang pitong pagtatangka habang si Fajardo ay may double-double na 17 markers at 11 rebounds.

Pinigilan ng Nationals na maging blowout ang laro sa harap ng maraming Pilipino sa pamamagitan ng pag-akyat ng ilang rally ngunit binigo ng mga Turks, na naglaro sa labas ng kanilang mga manlalaro ng National Basketball Association, ang mga takbo ng bisitang koponan sa napapanahong counterattacks.

Nahabol lang ng dalawa ang Gilas, 42-40, patungo sa intermission.

Kontrolado ng Turkey ang buong third quarter ngunit nagkaroon ng takot nang mag-rally ang Gilas para makaabot sa tres, 68-65, nang ikonekta ni Brownlee ang kanyang nag-iisang triple sa natitirang 6:58 sa laro.

Ngunit sumagot ang Turks na may walong sunod na puntos na nilagyan ng triple ni Tarik Biberovic para sa 76-65 separation.