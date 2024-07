Criza Taa na-convince ng lola na mag-artista

Hindi pala type ng baguhang young female artist na si Criza Taa na mag- artista.

Actually, ang lola lang niya ang nagpu-push sa kanya para mag-artista.

“Showbiz is really not my long life dream. Dati noong bata ako, ‘yung lola ko sobrang pinu-push niya talaga akong mag-artista. Dinadala niya ako sa mga workshops, sa mga audition pero nakatunganga lang ako,” say ng dalaga sa isang interview.

“Ayoko talaga but I guess if it’s for you, it’s for you talaga. So, right now, we’re here,” dagdag pa ng dalaga na isa sa mga bida sa second season ng “Zoomers” which returned with a brand-new season last July 1.

