Andrea Brillantes nagpasalamat sa kapatid

Muntik palang hindi mapanood ni Andrea Brillantes ang fan meet ng Korean superstar na si Kim Soo Hyun.

Sa kanyang Instagram account ay itsinika ng buda ng High Street na nawala ang kanyang tickets para sa fan meet. Nataranta ang dalaga. Buti na lang to the rescue ang brother ni Andrea na natiyagang pumila sa Araneta para bumili ng ticket.

“Shoutout din to my brother! As you can see on the last slide, that’s me having a breakdown because on the morning of the event, we couldn’t find my tickets as in parang disappear bigla sa house so I was really heartbroken, but thank you to my Kuya because he waited all day sa Araneta to claim the lost tickets and gumawa ng paraan for me to watch and see my idol,” say ni Andrea sa Instagram.

“One of the happiest days of my life, as in huhu. Feel ko talaga kinasal ako, kahit nga di na siguro ako ikasal eh happy na ako dito CHAROT We love you Kim Soo-Hyun! (Ang daldal ko akala mo kinasal talaga, pasensya na okay bye),” dagdag pa niya.