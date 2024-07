Pagsawata sa Wattah Wattah

Sagana sa pista ang Pilipinas. Ito na yata ang bansang may pinakamaraming pistahan na dinaraos kung saan-saan sa buong taon bilang bahagi ng pananampalataya ng mga Katoliko.

Bilang paggunita sa pagbibinyag ni San Juan Bautista kay Hesukristo dalawang libong taon na ang nakararaan, nagbabasaan ng tubig ang mga residente ng siyudad ng San Juan tuwing ika-24 ng Hunyo. Ang hindi lamang maganda sa pistang ito ay binabasa ng mga tao ang hindi dapat basain. Batid na ng mga opisyal ng siyudad na hindi ito kanais-nais kaya naglabas na sila noon ng ordinansa na ipinagbabawal ang pambabasa sa mga pasahero ng mga pampublikong sasakyan.

Sa nakaraang Wattah Wattah ng San Juan, ang taguri ng siyudad sa buhusan at sabuyan ng tubig, may mga nagreklamong sinadya umano silang basain ng mga taga-San Juan habang sila’y bumibiyahe sa siyudad. Sila iyong mga patungo sa kanilang mga opisina.

May naiulat na inakyat ng mga nambabasa ang isang sasakyan upang sabuyan ng tubig ang mga sakay nito kaya ito nasira.

Mayroon ring isang delivery rider na nakiusap sa isang lalaking nambabasa na huwag siyang buhusan ng tubig dahil sa mga dala-dala niyang papeles. Ngunit hindi siya pinagbigyan at hinampas pa sa ulo nang magreklamo siya sa nambasa.

Tumungo ang nasabing rider at iba pang naperwisyo ng Wattah Wattah sa opisina ng alcalde at si Mayor Francis Zamora ay tumulong naman sa kanila. Sinamahan ni Zamora ang nagrereklamong rider sa opisina ng tagausig upang magsampa ng kaso laban sa nambasa at nanakit sa kanya.

Sabi ni Zamora na nakatanggap siya ng iba pang mga reklamo ngunit ito ay naayos naman ng mga nagreklamo at inirereklamo.

Dahil sa pangyayari na sumira sa imahe ng siyudad, sinabi ni Mayor Zamora na paiigtingin pa nila ang regulasyon ng pista at maglalagay ng lugar kung saan doon lamang maaaring magbasaan ang mga nagpipista.

Hindi malinaw kung makakamit ng rider ang katarungan sa kabila ng reklamong naisampa niya dahil maaaring hindi niya ito mapursige, maasikaso o matustusan.

Hindi na dapat sinasawata ang mga kapistahan kung marunong lamang ang mga nagpipista na huwag mamerwisyo ng iba.