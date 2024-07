Jane de Leon nagpasasa sa ‘kainan’

Pangmalakasan ang bayolenteng reaksyon mula sa mga netizen matapos bumulaga ang “kainan” nina Jane de Leon at Rob Gomez na makikita sa IG story post ng millennial Darna.

Bago pa lumala ang imahinasyon niyo salitang “kainan,” sina De Leon at Gomez ay nasa isang ramen place sa Taiwan. May pelikulang ginagawa ang dalawa dun na kasama pa yata sa cast sina Enrique Gil at dating beauty queen MJ Lastimosa.

Kaya bayolente ang reaskyon ng mga netizen, eh kasi nga alam, bukas na aklat naman ang pagiging “mapaglaro” at “mapangrahuyo” nitong si Rob sa mga kababaihan. Maski itanong pa natin sa babaing inanakan nito, si Shaila Rebortera, pati na rin sa paborito niyang sina Herlene Budol at Bianca Manalo.

Para sa mga netizen na may malasakit kay Jane, naway friendly lunch lang ang nagaganap at walang ispesyal na pakahulugan ang ginawa nilang dining out na sila lang yata ang magkasama sa kainan.

Kung proud si Jane kaya niya ibinahagi sa kanyang social media account, wala namang masama kasi nga pareho naman yatang single at ready to mingle and get to know each other ang kanilang estado. Kung eating with a tropa ang dramarama nilang dalawa, well and good at mainam naman na proud sila sa kanilang pagiging mag-tropa at walang dapat ilihim dahil nga walang malisya at mas lalong walang romansa ang kanilang pagsasama. Break sa shooting, might as well, eat good raman, hindi ba naman?

At kung saka-sakali mang totoo ang kutob ng mga dudoso na talagang “romantic pair” na ang dalawa, lalo na ngat ang pagkain ng ramen sa bansang Taiwan ay “love language” ng mga romantiko at nagmamahalan, eh di sige Jane at Rob, magpakasasa kayo sa kaligayahan at kainan, huh!