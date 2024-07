Andrea Brillantes nakaw-eksena sa concert ni Kim Soo Hyun

Iba talaga gumimik itong si Andrea Brillantes. Talagang nag-e-effort siya pagdating sa kanyang mga Korean idols.

May concert ang Korean superstar na si Kim Soo Hyun recently at talagang umeksena si Andrea. Hindi talaga siya nagpakabog sa mga fans.

Dumating kasi si Andrea na tila nakapangkasal kaya naman nagnakaw siya ng eksena sa concert. Lahat talaga ng naroon ay napatingin sa kanya.

Hindi naman nasayang ang effort ni Andrea dahil napansin siya ng kanyang idol. Imagine, binigyan siya ni Kim Soo Hyun ng flying kiss at finger heart.

Bilang ganto, napa-i do naman si Andrea sa South Korean superstar.

Ang daming napahanga ni Andrea.

“Si Blythe dami pakulo! Very creative and charming! Keep it that way!!!”

“Sana all. Flying kiss and finger heart?

Ikw na Jud dzae!”

“Ang witty talaga ni Blythe.”

***

Natuloy din pala ang Pride event ni Vice Ganda sa Quezon City Memorial Circle matapos itong makansela last week.

Sa official Facebook account ng it’s Showtime host ay labis na nagpasalamat si Vice Ganda sa lahat ng dumalo.

“Zenkyooow so much sa ating Madlang People na both part ng LGBTQIA+ and ally na pumunta sa #LoveLaban2Everyone!!!!! Tuloy lang sa pakikipaglaban para sa ating mga karapatan,” say ni Vice Ganda sa kanyang Facebook account.

Pasabog ang production number ni Vice Ganda at nakailang palit din siya ng gown na pawang colorful.

Lahat na yata ng kilalang gay ay naroroon at sila man ay may pasabog na performances.

Marami ang natuwa sa effort ng it’s Showtime host kaya naman marami ang pumuri sa kanya.

“full force ang production team ni meme malalang conceptualization ang ginawa kudos to u meme ily and to your production team na grabe! ang galing super.”

“Grabe OA tlga sa ganda! Iba ka Vice Ganda! Hindi puchu performance! Happy pride Month!”

“see you again kahit malayo ako at ‘di kita gaano tanaw but yeah! you have a good performance omg!!!!! ur the superstar indeed A RLY QUEEN!! I love you and HAPPY PRIDE MADAM.”