Pangilinan leads JGFP winners at Royale Tagaytay

Halo Pangilinan fired a tournament-best five-over-par 63 to complete a runaway victory in the boys’ 7-8 division of the JGFP Mid-Year Series at the Royale Tagaytay Country Club in Alfonso, Cavite on Sunday.

Pangilinan beat runner-up Chadwyk Tan by 18 shots.

The other division winners were Jacqueline Dy, girls’ 11-12; Kaleb Gavin Go, boys’ 9-10; Naomi Pereja, girls’ 9-10; Gracie Ong, girls’ 7-8; Mikell Zachary Guico, boys’ 6-and-under; and Alejandra Lorenzo, girls’ 6-and-under.

The final standings:

Boys’ 11-12 — Manuel Maligaya 74, Drexel Luis 76, Jose Lim 79, Victor Christensen 79, Chad Tang 80, Justin Roxas 82, Vlademir Frias 86, Inigo Camposano 87, Ethan Tan 89, Luis Chua 90, Tyler Lim 91, Rafael Lee 96, Akio Rivera 114, Arkin Rivera 114.

Girls’ 11-12 — Jacqueline Dy 94, Sophia Mendoza 95, Lucia Panlilio 99.

Boys’ 9-10 — Kaleb Gavin Go 77, EC Aguirre 78, Kayden Pangilinan 87, David Yaw 94, Theodore Rios 95, Jesse Yambao 97.

Girls’ 9-10 — Naomi Pereja 98, Hannah Mata 99, Emma Lee 102.

Boys’ 7-8 — Halo Pangilinan 63, Chadwyk Tan 81, Hanson Lee 87, Enzo Lacbo 101.

Girls’ 7-8 — Gracie Ong 71, Adrianna Cabrera 93, Eriane Pobeda 94.

Boys’ 6-and-under — Mikell Zachary Guico 70, Alonso Fabul 89, Matthias Lorenzo 101.

Girls’ 6-and-under — Alejandra Lorenzo 103.