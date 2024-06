MULTI AWARDED FILM MAKER JOEL LAMANGAN ON THE ADVANTAGES OF STREAMING PLATFORMS

Pangarap ko talaga walang censor, kaya ngayon ang panahon na hindi nakikialam ang censor sa paggawa ng pelikula, lalo na kung streaming ang gagawin mo (I always dreamed of zero censorship like what’s happening now in streaming platforms).

“Kaya libre ang mga director at ang mga gagawa ng pelikula na hindi pakikialaman ng agency ng gobyerno kagaya ng MTRCB. Ako’y natutuwa at mayroon akong kalayaan ngayon na gawin ang nais kong gawin at ipakita sa tao ang istorya na nais kong ipakita na walang pakialam ang gobyerno. Sa panahong ito ng aking karera, gusto kong mag-direct ng mga bagong sibol na artista (Filmmakers have the freedom now to create content without being censored by agencies like the MTRCB. I’m glad to have the freedom now to do what I want to share stories without the government minding my business. I also want to discover new actors at this point of my career).

“Para naman maka-contribute ako sa mga bagong artista na magiging artista ng ating industriya sa mga susunod na panahon. Ayoko naman na puro matanda na lang ang mga artista ko. Maganda na mag-discover ng mga bagong talents na pwedeng panatilihin ng matagal sa industriya dahil sa kanilang kahusayan sa pag-arte. Kaya mas masaya ako kung bago ang mga artista ko at willing na matuto sa kanilang karera bilang artista (This is one of my contributions — to discover new stars because they are the future of the industry).”