Yen Durano mas pinili ang maging aktres kaysa maging beauty queen

May katangkaran at may seksing pangangatawan, puwedeng-puwede ang baguhang Vivamax star na si Yen Durano na maging beauty queen.

Kaya lang, mas pinili ni Yen ang maging artista kaysa maging beauty queen.

“Actually, ang daming nagsasabi (na puwede akong sumali sa beauty pageants). I don’t know why. Feeling ko dito talaga ako. I am for the arts,” say ng dalaga sa launching movie niyang Litsoneras.

Very articulate si Yen, matatas magsalita kaya naman natanong ang kanyang educational background.

“I went to Miriam College in high school and took took up Communication Arts at University of Santo Tomas.I consume a lot of western media kaya ganito ako magsalita.I did basketball in high school. I have an active lifestyle,” say niya.