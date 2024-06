Photos ni Ivana sa basurahan hinangaan

***

Gusto palang makatrabaho ni Barbie Forteza si Kathryn Bernardo kung mabibigyan siya ng pagkakataon.

Unang tinanong kay Barbie kung ano ang reaction niya sa pagkakapareho ng acting at career nila ni Kathryn.

“Actually, naku, hindi ko alam kung paano ko po sasagutin yan. Kasi aaminin ko, isa rin po si Miss Kathryn Bernardo sa mga taong nilu-look up ko sa showbiz. She really handles her career and personal life really, really well. And that is why there’s no doubt kaya maraming brands ang naa-attract niya,” say ng dalaga.

“Dahil ganu’n niya talaga dalhin ang sarili niya. And so to be acknowledged or to be noticed na kahit paano ay parehas is siyempre a very big honor for me. And sana, sana magkatrabaho kaming dalawa dahil isa rin siya talaga sa mga gusto kong makatrabaho, at isa sa mga ina-admire kong actors of our generation,” dagdag pa ng dalaga.

***

Marami ang naantig sa video post ng anak ng It’s Showtime host na si Jhong Hilario.

Nag-post kasi ang anak ni Jhong na si Sarina ng isang video kung saan ay umiiyak siya. Sa video kasi ay makikitang sinasabihan si Sarina na hindi siya makakapanood ng concert ng BINI dahil wala pa siya sa tamang edad. Ang minimum age requirement kasi ay seven years old. Eh, magti-three years old pa lang si Sarina.

With that ay pumalahaw ng iyak ang daughter ni Jhong.

Para siguro makabawi ay dinala ni Jhong si Sarina sa It’s Showtime studio at itinaon na guest nila ang BINI.

Ayun, sa isang video post ay tuwang-tuwa si Sarina na nakasama niya ang walong BINI members.