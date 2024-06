Petecio may personal goal

Desidido si Nesthy Petecio na makuha ang gintong medalya kapag lumaban siya sa women’s boxing event ng Paris Olympics.

Sinabi ni Petecio na ang pagkapanalo ng gintong medalya ay personal niyang layunin kaya gagawin niya ang lahat para masungkit ang korona na hindi niya nakuha sa kanyang unang pagsubok sa Tokyo tatlong taon na ang nakararaan.

Ang 32-anyos na si Petecio ay kasama ng pambansang koponan sa Metz, France para sa Philippine Olympic Committee-organized training camp. Mula sa France, ang mga boksingero ay pupunta sa Saarbrücken sa Germany para sa isang apat na linggong training camp bago magtungo sa Paris.

Bukod kay Petecio, bahagi rin ng star-studded boxing team sina Olympic silver medalist Carlo Paalam, Olympic bronze medalist Eumir Marcial at greenhorns Aira Villegas at Hergie Bacyadan.

Sinabi ni Petecio na ang pagkapanalo ng gintong medalya ay medyo personal para sa kanya.

“I still want to get the gold medal. That keeps me motivated because I know I can still do it,” sabi ni Petecio. “This is a personal goal for me. I want to win this for myself and for the country.”

Sa nakaraang Olympics, napalapit si Petecio sa gintong medalya nang umabante siya sa final ng featherweight class.

Ngunit ang pagkapanalo ng ginto ay hindi sinadya.

Yumuko si Petecio kay Sena Irie ng Japan, 0-5, para tumira sa silver medal, isang pagtatapos na nagpaiyak sa kanya sa ibabaw ng medal podium.

Simula noon, hindi na napigilan si Petecio nang manalo siya ng gintong medalya sa 32nd Southeast Asian Games sa Phnom Penh bago mag-book ng return flight sa Summer Games sa pamamagitan ng 1st World Qualification Tournament sa Italy.

Si Irie, sa kanyang bahagi, ay nagpasya na magretiro noong 2021, inalis ang malaking hadlang sa kalsada na naghihiwalay kay Petecio sa kanyang layunin na mamuno sa Olympics.

Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na magiging madali ang daan patungo sa kaluwalhatian ni Petecio.

Una sa lahat, ang Asian Games medalist na sina Lin Yu-ting ng Chinese Taipei, Karina Ibragimova ng Kazakhstan at Mijgona Samadova ay lahat ay qualified gayundin ang Tokyo Olympics bronze medalist na si Irma Testa, na nangangati na iganti ang kanyang semifinal loss kay Petecio sa nakaraang Summer Games.

Sinabi ni Petecio na humihingi siya ng tulong sa kanyang nakababatang kapatid sa paghahanda para sa Olympics.