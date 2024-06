Mercedes Cabral, di papakabog sa pagalingan

Kaloka ang sabunutan, ang pagkaladkad, walang patumanggang sampalan, pag sakal ni Tindeng sa kabit na walang konsensya at takot, pati na rin ang pag-umang ni Lena sa kanyang baril, na ang tinapat naman ni Tindeng eh ang kanyang Batangas balisong!

Kay husay ni Cabral at sakdal husay rin ang nag-iisang Charo Santos sa eksena! Grabehan nga ang reaksyon dito sa Ekis at kahit ilang araw na tapos na ang pagtatagpo ng mga babaing palaban, ayaw tumigil ang tiktak ng chika sa tilapia war nina Lena at Tindeng.

Alam mong mahusay talaga si Cabral dahil sa posts sa Ekis, dalang-dala ang mga Batang Quiapo loyalist sa pagka-tuso niya at ang pag-papaawa kay Rigor, na paniwalanhg-paniwala sa pagsisinungaling ni Lena, eh mas lalong nagpapatindi sa ngitngit at suklam sa katauhan ni Cabral.