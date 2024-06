Sunshine Guimary nagluluksa

Inalala rin ng aktres na nagsusubuan silang kumain kahit nasa loob ng eroplano, naglalambingan sa apat na sulok ng bahay nila at kahit nasa labas, maalaga sa fur babies nila, at napansin namin na kapag may okasyon ay kulang na lang bilhin ng asawa niya ang flower shop dahil hindi namin mabilang kung ilang dosena ng iba’t ibang klase ng bulaklak ang natatanggap ng aktres.

At mukhang super love din ang mister ni Sunshine ng kanyang mga empleyado dahil binigyan ng surprise birthday party na ang tingin namin ay ginanap sa isang yate at may mga cake na may nakasulat na, “Happy birthday boss Edong.”

“Miss na miss na kita baby ko, yakap na mahigpit. Miss na miss ko na kiss mo bawat minuto ikaw nasa isip ko miss ko na mga jokes mo, ang hirap babe hindi ako sanay ng wala ka, ang hirap matulog, paggising ko wla ka na, wla na chat mababasa ko sa araw-araw, hindi ko na maririnig tawag mo, miss na miss ko tawanan natin, bakit ganito ang sakit-sakit, kunin n’yo na ko ‘wag n’yo na akong pahirapan. Kung kailan ang dami na nating nalagpasang problema ngayon ka pa sumuko, ikaw nagsabi ‘wag bumitaw pero bakit?” ang pahayag ni Sunshine sa kanyang IG.