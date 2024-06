Sa planong pagtakbo ng mga Duterte sa Senado: GAWIN NIYO ANG GUSTO NIYO – PBBM

Inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong nakaraan na maaari umanong gawin ng mga Duterte ang kanilang nais dahil “it’s a free country” kasunod nang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na tatakbo bilang senador sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang mga anak niyang sina Paolo at Sebastian Duterte.

Ayon sa Pangulo, bagama’t hindi niya ito pipigilan, maaga pa umano para pag-usapan ang halalan sa 2028 dahil marami pa umano ang puwedeng mangyari at magiging malinaw lamang ang usapin kapag nagsimula na ang filing ng certificates of candidacy sa Oktubre.

Sabi pa ni Marcos, sa Oktubre pa magkakaalaman kung sino-sino talaga ang mga tatakbo sa eleksyon.

Kung matatandaan, inanunsyo ni VP Sara na sasabak sa senado ang dating Pangulo at kanyang mga kapatid na sina Davao City Mayor Baste Duterte, at Davao City Representative Paolo Duterte.

Plano rin daw ni Mayor Baste na tumakbo sa pagka-pangulo sa 2028.

Samantala, sinagot naman ni Speaker Martin Romualdez ang mga tanong ng mga mamamahayag tungkol sa kaniyang plano sa midterm elections sa 2025, at presidential elections sa 2028.

Sa tanong kung tatakbo ba siyang senador sa 2025, sinabi ni Romualdez na muli siyang kakandidato bilang kinatawan ng 1st district ng Leyte na hawak niya ngayon sa Kamara de Representantes.

“Siguro, mananatili muna ako sa 1st District ng Leyte, and I’ll just do my work kasi marami pang kailangang itapos d’yan sa first district,” saad ni Romualdez.

Sa tanong kung tatakbo ba siyang pangulo sa 2028 batay sa mga espekulasyon ng iba, sinabi ni Romualdez na, “Matagal pa ‘yon.”

Hiningan din ng komento si Romualdez kaugnay sa plano umanong pagtakbo bilang mga senador ng mga Duterte at ang saad niya ay “it’s a democratic nation.”

“Any Filipino has a right provided that they have the proper qualifications to seek for higher office,” sabi ni Romualdez.