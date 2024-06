Sheena Palad nag-sorry sa female contestant

Napilitang mag-sorry ang baguhang singer na si Sheena Palad matapos ang kaliwa’t kanang batikos sa kanya sa social media.

Ito ay matapos ang kanyang physical na pambabarubal kay Rica Maer na nakatunggali niya sa ‘Beat My Birit’ segment ng isang noontime show.

Sa kanyang Facebook account ipinadaan ni Sheena ang kanyang apology.

“Hi Tiktropa! This is Sheena Palad at gusto ko pong magbigay ng public apology kay Rica Maer for offending her sa Beat My Birit segment sa Tiktoclock aired June 19.

‘Beat My Birit’ is a segment on ‘Tiktoclock’ described as “Bardagulan at Biritan.” I realized afterward na I went overboard at nasaktan ko po si Rica.

“Nag sorry po ako kaagad kay Rica after our segment at hanggang sa kinagabihan po ng araw na yon humingi ko po ng tawad sa kanya,” say ni Sheena.

“Maayos po kami ni Rica ngayon at napatawad nya na po ako sa mga pangyayari. Nag-uusap din po kami and she is assuring me that she is okay,” dagdag pa ng dalaga.

Humingi rin ng tawad si Sheena sa mga televiewers at netizens.

“Gusto ko din po mag-apologize sa mga netizens natin na nag call-out po sa akin and got offended because of what happened. Sana po ay mapatawad nyo din po ako sa aking ginawa. Nasaktan ko din po kayo kasama na din ang pamilya ni Rica, sa fiance po niya, sa mga kaibigan at mga sumusuporta po sa kanya.

“Nakipagusap na din po ako sa mga bumubuo ng ‘Tiktoclock’ at gusto ko din po gamitin ang pagkakataon na ito na humingi ng tawad sa aming mga bosses, sa director, sa mga hosts at staff sa aking actions,” paliwanag niya.

Sa huli ay sinabi ni Sheena na «Nagkaroon na po ako ng masinsinang usapan kasama ng namumuno sa Tiktoclock at natulungan po nila akong mas maintindihan ang sitwasyon. Nagpapasalamat po ako sa kanila at humihingi rin ng pang-unawa ng GMA at ng publiko.”

“Maraming salamat po sa pag-intindi, Tiktropa,” pahabol pa niya.

Unang nakilala si Sheena bilang kapalit na presenter ni Eva Darren sa nakaraang FAMAS awards night.