Ogie Diaz nagpakita ng photo ng dyowa raw ni Bea Alonzo

***

Pokwang nagpatutsada sa mga nang-aagaw na babae

May matinding hugot si Pokwang sa mga babaeng nang-aagaw ng lalaki kahit na alam nilang may karelasyon ang guy.

Sa Threads ay nagpatutsada ang comedienne.

“Yung mga babaeng malalandi, makati ang bi*at kung masaya sila ngayon dahil naagaw ng kalandian nila ang isang lalaki na may pananagutan lalo at may batang involve, well THE WRATH OF GOD is coming!” say ni Pokwang.

May kasunod pa ang post niyang iyon at talagang makikita mong matindi ang kanyang galit.

“Di sila matatahimik, masaya sila sandali lang pero tandaan may nawasak silang puso at masaya sanang pagsasama, dahil sa kalandian at tawag ng ka p*kp*kan di nila antala si KARMA BAD KARMA SOON!” dagdag pa niya.

Sa paniwala ng netizens ay patama ni Pokwang sa babaeng nakipag-date sa partner niyang si Lee O’Brian.

Bakit ba hindi pa maka-move on si Pokwang? Nakakain na naman ba siua ng ampalaya?