Mahiwagang mga reyna ng kagandahan

Oktubre 12 nang huling makausap ng magulang si Catherine Camilon, ang Batangueñang modelo, guro at kandidata sa iba-ibang patimpalak sa pagandahan. Naglaho siya matapos pumunta sa bayan ng Bauan upang makipagkita sa isang tao. Hanggang ngayon ay hindi pa siya nakikita at walang nakakaalam kung buhay pa o patay na ang lumahok sa Miss Grand Philippines 2023 bilang kinatawan ng probinsiya ng Batangas.

Bagaman may mga hinuli ang kapulisan na mga pinaghihinalaang dumukot kay Camilon, na-dismiss ng korte nitong Mayo ang kasong sabwatan dahil sa hina ng ebidensya laban sa kanila. Wala pang bagong ebidensya ang lumutang upang mabalikan ng mga pulis ang mga dating akusado.

Hindi pa nahahanap si Camilon, si Geneva Lopez naman ang nawawala kasama ang kanyang kasintahan na Israeli.

Si Lopez, ang kandidata sa Mutya ng Pilipinas Pampanga 2024, at Yitchak Cohen, ay dinukot umano sa Capas, Tarlac noong Biyernes. Ayon sa imbestigador at pulis, pumunta sila doon upang makipagtagpo sa isang tao at tingnan ang 20-ektaryang lupaing agrikultura na balak nila umanong blhin. Matapos makita ang lupa nang hapon, umalis na ang 27-anyos na si Lopez at 37-anyos na Cohen. Hindi na sila nakita mula noon.

Kinabukasan ay natagpuan ang nasusunog na kotse ng dalawa sa Capas-San Jose Road sa Barangay Cristo Rey. Misteryo pa rin kung nasaan sila at kung ano ang nangyari sa kanila.

May kaugnayan ba ang dalawang insidente ng tila pandurukot sa mga nawawalang beauty queen? Kung mayroong kaugnayan, bakit mga kalahok sa pagandahan ang puntirya ng mga dumukot?

Nag-aalala ang mga kamag-anak ng mga nawawala sa sinapit ng kanilang mahal sa buhay at umaasang walang masamang nangyari sa kanila. Ngunit sa tagal na panahon ng pagkakawala ni Camilon at ang isa na namang katulad na pangyayaring sinapit niya, may takot na hindi na rin mahanap sina Lopez at Cohen.

Sinong magaling na pulis kaya ang makakasara ng mga mahiwagang kasong ito.