Rhen Escaño umayaw na sa gun firing

Napasabak sa matinding action si Rhen Escaño sa latest movie niya.

At bilang umaatikabong aksyon ang tema ng pelikula niya ay kinailangan ni Rhen na mag-training ng gun shooting. After her training, sinabi ng dalaga na ayaw na niyang ulitin ito.

“Sa totoo lang, noong trinay ko po yon, parang ayoko nang ulitin kasi nakakatakot siya,” say ni Rhen sa isang interview na lumabas sa isang online portal.

“Kssi kapag ipinutok mo ang baril, kapag wala kang control, puwede siyang -- well, sa ceiling nga po ng gun firing ay marami kang makikitang mga gunshot,” paliwanag ng aktres.

Happy si Rhen na binigyan siya ng pagkakataon na gumawa ng action film.

“Na-enjoy ko yung process ng action, training, workshop with my co-actors, masaya,” say pa ng dalaga.

Sa ngayon ay iwas muna si Rhen sa pagpapaseksi sa pelikula. Mas gusto niyang gumawa ng projects na hindi niya kailangang maghubad tulad ng Lumuhod Ka Sa Lupa na isang teleserye sa TV5.