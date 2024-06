MURRAY MAGDEDESISYON PA

LONDON, United Kingdom (AFP) – Hindi pa nagdedesisyon si Andy Murray kung laruin niya ang Wimbledon sa huling pagkakataon sa kabila ng sinabi ng ruling body ng men’s tour na umatras siya sa Grand Slam tournament kung saan siya ay dalawang beses na kampeon.

Inihayag ng ATP sa opisyal nitong “X” account na ang 37-anyos na dating world No. 1 ay huminto sa Wimbledon matapos sumailalim sa operasyon sa likod noong Sabado.

“After an operation on a spinal cyst, Andy Murray is sadly out of Wimbledon. Rest up and recover Andy, we’ll miss seeing you there,” sabi ng ATP.

Gayunpaman, mabilis na natanggal ang mensaheng iyon, na nag-iwan ng tandang pananong sa pagiging angkop ng 2013 at 2016 champion sa All England Club.

Iniulat din ng Daily Telegraph ng Britain na si Murray ay magiging isang Wimbledon no-show.

Magsisimula ang Wimbledon sa Hulyo 1 habang haharap din si Murray sa isang karera laban sa oras upang maging fit para sa Paris Olympics sa susunod na buwan. Ang Scot ay isang dalawang beses na gold medalist sa Olympics singles.

Ang draw para sa Wimbledon ay magaganap sa Biyernes, na nagbibigay kay Murray ng kaunting oras upang isaalang-alang ang kanyang mga pagpipilian, ngunit sinabi ni Great Britain Davis Cup captain Leon Smith na ang bituin ay hindi pa nakakagawa ng desisyon.

“I’ve seen the reports and on social media and that’s not my understanding,” sabi ni Smith sa BBC. “This has come from one source and had a knock-on effect, a lot of people are reporting it but that’s not my understanding.”

“He (Murray) obviously went through a procedure yesterday (Saturday) and you have to wait and see now. My understanding is no decision has been made and let’s hope for the best for Andy,” dagdag niya.

Limang laro lamang ang pinamamahalaan ni Murray bago ang isang pinsala sa likod ay nagpilit sa kanya na umatras mula sa kanyang ikalawang round laban kay Jordan Thompson ng Australia sa Queen’s Club warm-up event sa London noong Miyerkules.

Ang tatlong beses na nagwagi ng titulo ng Grand Slam, na naglalaro na may metal na balakang, ay nahirapan mula sa simula ng kanyang laban laban kay Thompson at sinabi pagkatapos ay nakaramdam siya ng panghihina sa kanyang kanang binti at nawalan ng koordinasyon.

“I never had that loss of coordination, control and strength in my leg before,” sabi ni Murray. “I’ve been struggling with my back for a while -- I had lost the power in my right leg so lost all motor control, I had no coordination and couldn’t really move.”