Ingat sa text scams

Ang pagtaas ng mga text scam sa Pilipinas ay nagbunsod ng matinding pagsisiyasat at pagsisisi, partikular na nakadirekta sa National Telecommunications Commission (NTC) at sa nakikitang kabiguan nitong ipatupad nang epektibo ang SIM Registration Act.

Mariing binatikos ni Senador Sherwin Gatchalian ang NTC, na inaakusahan ito ng “natutulog sa trabaho” habang lumalaganap ang mga text scam.

Ang NTC, bilang pangunahing regulatory body para sa telekomunikasyon sa bansa, ay may tungkulin sa pangangasiwa sa pagpapatupad ng SIM Registration Act. Ang batas na ito ay nag-uutos na ang lahat ng mga mobile subscriber ay irehistro ang kanilang mga SIM card na may wastong pagkakakilanlan upang hadlangan ang hindi pagkakilala na nagpapadali sa mga aktibidad na kriminal tulad ng mga text scam.

Ang katwiran sa likod ng batas na ito ay tapat. Sa pamamagitan ng pag-link ng mga SIM card sa mga na-verify na pagkakakilanlan, nagiging mas madali ang pagsubaybay at pagpaparusa sa mga gumagawa ng mga scam, at sa gayon ay napipigilan ang mga mapanlinlang na aktibidad.

Ang paninindigan ni Gatchalian na ang NTC ay “sleeping on the job” ay nagmumula sa patuloy at tila lumalalang isyu ng text scam. Ang mga scam na ito ay hindi lamang nanloloko sa mga indibidwal ngunit pinapahina rin ang tiwala sa mga digital na komunikasyon. Naninindigan si Gatchalian na ang hindi sapat na pagpapatupad ng NTC sa SIM Registration Act ay nagbigay-daan sa mga scammers na samantalahin ang sistema nang walang parusa, na nagmumungkahi ng kawalan ng kasipagan at pagkaapurahan sa pagtugon sa problema.

Gayunpaman, ang pagpuna na naglalayon sa NTC ay dapat na nakakonteksto sa loob ng mas malawak na hamon ng pagpapatupad ng SIM Registration Act. Maraming mga kadahilanan ang nagpapalubha sa gawaing ito.

Ang pagtaas ng mga text scam, samakatuwid, at ang kasunod na pagpuna sa NTC ay nagbubunyag ng malaking gaps sa pagpapatupad ng SIM Registration Act.

Bagama’t ang mga hamong logistical, privacy, at imprastraktura ay nagpapalubha sa gawaing ito, lumilitaw na ang diskarte ng NTC ay kulang sa mga proactive at collaborative na hakbang na kinakailangan para sa epektibong pagpapatupad.