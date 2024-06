Heart Evangelista, muntik ma-late sa isang fashion show

Itsinika ni Heart Evangelista sa kanyang Instagram kung papaanong muntik na niyang hindi abutan ang opening ng isang fashion show sa Europe.

Papunta na si Heart sa fashion show ng Vivetta at worried na worried siya na hindi na niya ito aabutan dahil late siya.

“If I don’t make it to the next show, then I don’t make it it’s okay,” very cool na sabi ni Heart sa video niya.

“I don’t think that we can make it,” say naman ng kasama niya sa background.

“Unless we go and if it’s still open,” sagot ni Heart sa kasama noya.

“Derecho mo na sa Vivetta, at least we tried,” dagdag pa ng fashion icon.

Hindi na nakapagtimpi si Alexa Ilacad sa isang basher na nag-body shame sa kanya.

Talagang pinatulan ni Alexa ang basher na kumukuwestion sa kanyang katawan.

“Ang ganda mo pero may something talaga sa katawan mo na mejo off,” say ng basher kay Alexa

Sinagot naman ito ni Alexa ng “2024 na pero hindi ka pa rin aware na our bodies come in different shapes, sizes, and proportions? I’d suggest you hit the books before making comments that are...off.”

With that ay na-bash ang basher.

“Facebook reveal nga pra ma judg ntin sno yng nang bash sau. The nerve ahhh.”

“May “off” and “on” pala sa mga katawan? Kung ayaw mo sa katawan ng isang tao, zip it and keep it to yourself.”

“Gaano kaya kagagandang nilalang ang mga basher na ganyan? Nakaka-curious, hahaha!”