BINI pinuputakti ng sisi

BINI ang nakikita. Sila ang sinisi. Ang BINI ang salarin. Kahit pa nga ang tunay na may kasalanan eh ang mga nakakainis, nagmamalinis pero marurumi nilang Blooms, ang kanilang fandom.

Sa katatapos na Pride kaganapan na lungsod ng Quezon Cit at Prode PH ang nag-organisa at pinamunuan, maraming dismayado sa komunidad kalimbahin, hindi dahil sa pinitigil ang konsyerto dahi sa pagbuhos ng malakas na ulan, kundi dahil sa maiingay na Blooms, sa social media.

Muli, lumabas ang matatalas na dila at mga sungay, nagtatarang sa Ekis, at pinatunayan na hindi pwedeng ikaila na may minoryang Blooms na bagsak sa tamang pag-uugali at kagandahang asal at dahil sa kagaspangan nila, damay na damay ang mga matitinong Blooms.

Ang daming mga insulto at lait ang pinakawalan sa social media, na talagang ang bwinibwisit, tinutudyo at yinuyurukan ay ang mga bading. Ang mga pinapahayag ay kaya sila sumusuporta sa Pride activity ay dahil sa BINI. Na wala silang paki sa pink community, diversity, inclusivity basta ang gusto lang nila mapanood sumayaw at kumanta ang BINI. Na kung hindi dahil sa BINI, wala sila sa konsiyerto, at wala silang pakialam sa mga bakla, kung ano ang ipinaglalaban ng mga bakla at minamamaliit ang buong sangkabaklaan.

Dahil dito, ang walang malay na nation’s girl group, ang BINI ang pinuputakti ng sisi dahil nga hindi ito nag-re-reach out sa kanilang fandoms para pagsibigan at parangalan lalo nga nga’t sensitibong usapin ang tungkol sa sexual preference, orientation, acceptance at iba pa.

May mga Bloom naman talaga na sinisita ang kapwa nila Blooms na wala sa hulog, katwiran at katinuan ang mga kuda at hanash pero nagmamalaki at nagmamayabang ito na “my social media space, my rules!” Wala silang panahon sa “think before you click” basta isasambulat nila ang mga saloobing hindi nakakatuwa.

Kung may ganitong maiingay at mapanakit na minorya sa Blooms, hindi kataka-taka at mas lalong hindi na nakakahibang, kung sakaling sila ang magiging anay at kalawang sa buong fandom at tiyak na tiyak, BINI na naman ang sasabihing may kasalanan sa lahat!

***

Napapanahon, may saysay at tunay na may matutuhan sa advocacy play mula sa Frontline Production Inc., ang “Ka.SEEN Halaga (HPV Out!” na itatanghal sa 14 Hulyo, 3 ng hapon at 8 ng gabi, sa RCBC Theater sa Makati City.

Pahayag ni Direktor Rodel Mercado patungkol sa dula: “Ito ibang klaseng theater play kasi ipapakita rito ang mga damdamin at saloobin, pati na rin ang mga importanteng impormasyon tungkol sa Human Papilloma Virus o HPV. HInog na ang panahon para ito ay mapag-usapan, maunawaan and that we give compassion, understanding at tamang solusyon sa mga taong meron nito.”

Pulos mga award winning playwright ang mga sumulat sa dula – Julia Enriquez para sa “Girltok”, Joshua Lim So, “Para kay John” at “Ka.SEEN.Halaga” ni Liza Magtoto.