PAGHAHANAP SA NAWAWALANG SEAMAN PATULOY – DMW

Inihayag ng Department of Migrant Workers nitong nakaraan na ipagpapatuloy pa rin ang gagawing paghahanap sa nawawalang seafarer mula sa M/V Tutor na unang inatake ng mga rebeldeng Houthi sa Red Sea.

Ayon sa pahayag ni DMW Secretary Hans Leo Cacdac, ayaw muna nitong gumawa ng anumang konklusyon para sa nasabing insidente.

Nitong nakaraan, nagbigay ng pahayag ang US National Security Council na nagsasabing isang Filipino seafarer ang napatay sa pag-atake, pero giit ni Cacdac, mananantiling tatawagin ang marinong Pinoy bilang ‘missing’ at magpapatuloy ang search operation para sa kanya.

Nauna nang sinabi ng kalihim na kailangang makita muna ang katawan ng biktima bago gumawa ng anumang konklusyon ukol sa kanya.

Sa ngayon ay hihintayin muna aniya ang resulta ng isasagawang paghahanap, basta’t matiyak na ligtas na itong isagawa sa pinasabugang barko.

Una ring sinabi ng kalihim na nananatiling ‘hopeful’ ang ahensiya na buhay pa ang marinong Pilipino.

Samantala, tiniyak naman ng DMW na magbibigay ito ng tulong sa pamilya ng nawawalang Pilipinong engineer ng MV Tutor matapos ang pahayag ng Estados Unidos na nasawi na ang Pilipinong seafarer.

Nagtipon ang pamilya ng nawawalang seafarer kasama si Cacdac, Overseas Workers Welfare Administration (OWWA) Arnell Ignacio, at Sea Gate Navigation Corp. president Desiree Page.

Tinalakay nila ang kalagayan ng MV Tutor at ang pinakahuling balita sa paghahanap sa Pilipinong seaman sa kabila ng ulat na maaaring lumubog na ang barko sa Red Sea.

Tumanggi naman ang pamilya ng nawawalang seafarer na maglabas ng pahayag habang sila ay nasa opisina ng OWWA.

Sa ngayon, nakatakdang makipagpulong ang DMW secretary sa mga kinatawan ng mga may-ari ng barko at seafarers group upang talakayin ang kaligtasan ng mga Pilipinong tripulante sa Red Sea at Gulf of Aden.

Pinag-aaralan din ng ahensya kung kinakailangan bang itigil pansamantala ang pagpapadala ng mga seafarer sa mga mapanganib na lugar.

Kung matatandaan, una nang iniulat ni Cacdac na ang operasyon sa paghahanap sa nawawalang Pilipinong seafarer ay magsisimula sa engine room kung saan siya pinaniniwalaang nagtatrabaho nang umatake ang Houthi rebels sa barko.