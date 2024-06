Ivana Alawi, deadma lang sa socmed

Aminado ang aktres na si Ivana Alawi na natutunan na niyang huwag pansinin ang mga bashers lalo na sa social media mula noong naging content creator siya.

Sa isang panayam, sinabi ng dalaga na dati ay talagang pinapatulan niya ang mga comments ng mga bashers laban sa kanya lalo na kapag napag-uusapan ang umano’y pagpaparetoke raw niya at ang for pagiging hubadera.

“Dati talaga nagbabasa ako ng [comments] pero ‘yong manager ko tinuruan ako na don’t read, deadma na,” saad ni Ivana at dagdag niya, hindi naman daw lahat ng tao ay mapi-please niya.

“That’s something that you should always keep in mind na may mga taong magugustuhan ito, may mga taong hindi,” sabi ng dalaga.

Kaya naman mas pinili na lang niya na huwag nang magbasa ng mga komento tungkol sa kanya.

“Pero tuloy-tuloy lang ako. I don’t read comments na. Kung hindi nila gusto, salamat pa rin. Kasi kung papa-control ako sa kanila, anong maiisip kong content?” hirit pa ni Ivana.

Naging bukas rin ang aktres sa proseso ng pagbuo niya ng kanyang mga vlogs.

“Usually kapag may content or may pinost ako, I always make sure na authentic ‘yong pino-post ko,” lahad ni Ivana. “Ang importante sa akin ay walang script. Just be yourself. Tuloy-tuloy naman siya kung anong maisip ko.”