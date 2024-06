Debate sa diborsyo

Naipasa na sa House of Representatives ang House Bill 9349 -- ang Absolute Divorce Bill – at ang tila simpleng pagkilos na ito ay nagpasiklab ng apoy ng debate sa buong Pilipinas, isang bansang nakikipagbuno sa mga kumplikado ng pag-ibig, pananampalataya, at mga pamantayan ng lipunan.

Ang panukalang batas, isang beacon ng pag-asa para sa ilan at isang tagapagpahiwatig ng pagkabulok ng lipunan para sa iba, ay inilatag ang malalim na pagkakabaha-bahagi sa loob ng bansa.

Sa isang panig ay nakatayo ang mga Pilipino tulad nina Mel Candelaria at Emilia Drio, na pinanghahawakan ang kabanalan ng kasal bilang isang di-natitinag na prinsipyo. Ang kanilang mga tinig ay umaalingawngaw sa mga turo ng nangingibabaw na Simbahang Katoliko, na nagbibigay-diin sa pagiging permanente ng mga panata na ginawa sa altar.

Ang bigat ng tradisyon at paniniwala sa relihiyon ay nagbibigay sa kanilang mga argumento ng isang malakas na emosyonal na singil.

Ngunit sa gitna ng mga pahayag na ito ng pananampalataya, isang kontrapoint ang lumitaw. Si Lezeil Emanel, bagama't maligayang kasal, ay kinikilala ang malupit na katotohanang kinakaharap ng ilang mag-asawa.

Ang kanyang tinig, na sinusukat ngunit matatag, ay nagpapaalala sa atin na ang isang masayang pagsasama ay hindi isang pangkalahatang karanasan. Pinipilit naman ni Jocelyn Saldana, isang balo, na isaalang-alang ang kalagayan ng mga bata na nakulong sa walang pag-ibig, mga tahanan na nasira ng digmaan.

Ang kanyang mga salita ay nagpinta ng isang larawan ng isang henerasyon na posibleng nasugatan ng pagbagsak ng mga hindi gumaganang pag-aasawa.

Ngunit isang mahalagang tanong ang nananatili: Talaga bang kailangan ng Pilipinas ang ganap na diborsyo kapag umiiral na ang annulment at legal na paghihiwalay? Ang mga legal na opsyong ito, bagama't mahirap at mahal, ay nag-aalok ng daan palabas ng isang kasal na itinuturing na walang bisa.

Ang mga tagapagtaguyod ng status quo ay nangangatwiran na ang umiiral na sistema, bagama't may depekto, ay itinataguyod ang kabanalan ng kasal at pinipigilan ang walang kabuluhang paghihiwalay.