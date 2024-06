Bianca Umali at Heaven Peralejo, kabugan sa paseksihan

Hindi na matuturing na mga starlet, pero hindi pa rin matatawag na A-lister, pero kapwa mahuhusay na aktres sina Bianca Umali at Heaven Peralejo. Siyang tunay iyan at walang halong kiyeme latik!

Ang mga kasapi sa pangkat katkatera at team dalahira na sadyang kay tatalas ng mga mata at ekspertong totoo sa pagmamasid, pansin na pansin na ang babaing iniirog ni Marco Gallo, si Peralejo, at ang babaing nais na pakasalan na ni Ruru Madrid, si Umali, pangmalakasan ang bikini war sa social media.

Sina Heaven at Bianca kasi, walang halong pag-iimbot at buong katapatan ang pagbuyangyang sa kanilang mga nakakarahuyong alindog. May palighasan ang dalawa at ipinapaalam sa mga Pinoy macho papa, na talaga namang walastik at pantastik ang hubog ng kanilang mga katawan.

Sa IG ni Peralejo, matutunghayan ang pamatay nitong alindog na may dramaramang caption na: “Can’t wait to get back to short hair and bikini vibes.”

Siyento porisyentong nag-uumapaw kaseksihan ang palong-palong kurbada nitong si bnibining Heven. Fit kung fit! Walang sumpa sa katawan. Sipatin man ang tiyan at puson area nita, confirmed na alagang-alaga sa diet at exercise! At ang bundok ng susong dalaga nito, nagmumura, huh!

Ang Sparkle actress naman, ang paandar sa kanyang IG account, kanyang hubog ay feel na feel sa larawan na ang saplot niya ay midrib sando at low-waist black cargo pants.

Malinaw na makikita ang kanyang body beautiful at ang sinasabing cut ng muscles sa kanyang tiyan.

Kaya nga alam na this, na ang natatanging ganda ni Umali at dagdag pa ang taglay nitong pambihirang kaseksihan ang kanyang taglay na pambihirang batobalani kaya naman love, love, love siya ngayon, bukas at magpakailanman ni Ruru,huh! May work-out program talaga si Bianca kaya achieved niya ang kanyang millennial mi Miss Body Beautiful form.

Kay Bianca Umali at Heaven Perelajo, tips naman ing how to be like you po?

***

Marami ang nabaliw sa dramarama ni Xian Lim, na siyang direktor ng pelikula niyang “Kuman Thong” kasi nga hindi ito dumalo sa press conference para dito. Isa rin siya sa manunulat nito.

Kaya nga kahit anong paliwanag na ibinigay kung bakit wala siya sa pagtitipon, negatibo ang reaksyon sa kanyang di pagpapakita at pagsipot.

Naku, naku, naku, dahil sa ginawang ito ni Xian Lim, ure na sure na daw na lalagapak sa takilya ang kanyang bagong pelikula at confirmed na confirmed na ang kanyang pagiging supreme flopsina king, huh!