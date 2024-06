Barbie Forteza, palaban sa superstardom

Bata pa lang si Barbie Forteza, ang husay nito bilang aktres ay kinilala na. Hindi ba nga’t tinanghal ito bilang best supporting actress at may Cinemalaya Balanghai tropeo na ito para sa pelikulang “Mariquina.” Nakipagsabayan rin ito sa husay at igting ni Superstar Nora Aunor sa “Tuos” at ang kanilang pagbibigay buhay sa kanilang mga katauhan ay tinuring ng Young Critics Circle nung 2016. Bukas na aklat rin ang katotohanan na ang mga batikan at award winning na direktor, sina Jerold Tarog at Antoinette Jadaone ay nasa bucket list nila si Forteza na makatrabaho ito.

Sa ngayon, palaban si Barbie sa superstardom lalo na nga’t ang kanyang tambalan kay David Licauco, eh sangrekwa ang nagmamahal at sumusuporta. May pelikula ang BarDa, ang “That Kind of Love” na ipapalabas sa mga sinehan sa Hulyo 10.

Sa grand media conference para sa kauna-unahan nilanhg pelikula, kitang-kita na ang suportahan at malasakit nina Forteza at Licauco sa isa’t-isa. Pinagtatanggol at protective pa nga si Barbie sa katambal at marami talaga ang hangang-hanga sa pagsagot ng kasintahan ni Jak Roberto sa mga tanong sa kanya. Matalino at palagiang kainaman ang pagasagot nito.

Sa tanong na kung may posibilidad ba na ma-in-love siya kay David kung walang Jak Roberto sa buhay niya, tugon ni Barbie: “Mas madali siguro ang magiging trabaho namin as loveteam kung kami talaga sa totong buhay. Pero ang nangyari sa aming dalawa, mas naging strong friendship na siyang nagpapadali para magawa namin ang aming mga eksena.”