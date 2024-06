Rosmar Tan nalait sa pagpanaw ng lalaking nanalo ng 50K sa tattoo challenge niya

Basher pinalagan ni Ellen Adarna

Ayaw talagang paawat nitong si Ellen Adatna. Talagang pinatulan niya ang isang basher na nagkomento sa moving up post ng aktres kasama ang anak na si Elias at Derek Ramsey.

Sinabi kasi ng basher na dapat ay kasama si John Lloyd sa moving up activity ni Elias bilang ama niya.

Siyempre, hindi ito pinalampas ni Ellen at talagang tinalakan nito ang basher.

“AND YOU SHOULD MIND YOUR OWN BUSINESS. Just because he’s not in the photo doesn’t mean he was not there. Wag masyadong close minded, manang. Present father naman siya meaning present din siya sa lahat ng milestones ng anak niya,” say niya sa basher.