GILAS NAGHAHANDA SA QUALIFIERS

Hindi nagtatakda ng anumang inaasahan si Gilas Pilipinas head coach Tim Cone sa kampanya ng koponan sa Olympic Qualifying Tournament sa Riga, Latvia sa susunod na buwan.

“To have expectations now, I think is counterproductive,” saad ni Cone sa DIYARYO TIRADA sa kampanya ng Gilas tungo sa Paris Olympics qualifier sa susunod na buwan.

Hindi nais ng multi-titled mentor na maglagay ng hindi kinakailangang panggigipit sa pagtatangka ng Pinoy cagers na bumalik sa Summer Games mula noong huling pagharap nila noong 1972 Munich edition.

Pagkatapos ng lahat, ito ay isang mataas na utos para sa Gilas na hadlangan ang European powerhouse squads na Latvia at Georgia sa Group A ng torneo kung saan isang puwesto sa 26 July hanggang 11 August multi-sports extravaganza ang nakataya.

Nais ni Cone na mag-focus muna sa kanilang buildup na may ilang linggo na lang bago ang kompetisyon.

Ang Gilas ay magtitipon para sa isang maikling kampo ng pagsasanay sa Inspire Academy sa Laguna simula sa Hunyo 21 bago magtungo sa Europa para sa ilang mga pakikipagkaibigan.

“I don’t believe in expectations. I want to just focus on the process of going there,” sabi ni Cone. “Our goal as I’ve said in the past is to win it but that’s not in our focus. That’s not part of our thinking process.”

Ang core ng Gilas squad na nagwagi ng ginto sa Hangzhou Asian Games noong nakaraang taon ay magbabadya sa mga Pilipino sa pangunguna nina naturalized player Justine Brownlee, June Mar Fajardo, CJ Perez at Chris Newsome, na kamakailan ay nagbigay ng kapangyarihan sa Meralco sa kauna-unahang titulo sa Pilipinas. Basketball Association Philippine Cup sa gastos ng San Miguel Beer.

Ang Gilas ay lilipad sa Europa sa Hunyo 25 para sa ilang pakikipagkaibigan laban sa Turkish national squad at Poland.

“We’re really just worried about how we start off in Inspire. (On) getting everybody together, how we’ll do day-to-day and what we do to lead up to that tournament.,” sabi ni Cone. “I think that will dictate our expectations more than anything else.”

Makakalaban ng Gilas ang world No. 6 Latvia sa Hulyo 3 bago makipagsagupaan sa Georgia sa susunod na araw.

Ang nangungunang dalawang koponan pagkatapos ng preliminary round ay uusad sa knock semifinals laban sa nangungunang dalawang sa Group B na binubuo ng Brazil, Cameroon at Montenegro.

Kwalipikado na sa Summer Games sa French capital na nakatakda mula 26 July hanggang 11 August ay powerhouse USA, Australia, Canada, Germany, Japan, Serbia, South Sudan at France.