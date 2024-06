Knights wagi sa MPBL

Tinalo ng San Juan Knights ang Muntinlupa Cagers, 84-70, para manatiling malapit sa Maharlika Pilipinas Basketball League pacesetters noong Lunes sa Alonte Sports Arena sa Biñan, Laguna.

Nagpapakita ng lalim at lakas ng putok, nanguna ang Knights hanggang sa 92-67 patungo sa kanilang ika-10 panalo laban sa nag-iisang talo sa round-robin elimination phase ng 29-team tournament.

Nasundan nila ang Nueva Ecija Vanguards at ang Quezon Huskers, parehong may 11-0 baraha, at ang Pampanga Giant Lanterns, na nakakuha ng 11-1 slate.

Nakamit ni Orlan Wamar Jr. ang mga parangal na Best Player na may 16 puntos, anim na assist at apat na rebound para sa San Juan, na umakma sa 17 puntos na output ni AC Soberano. Sinuportahan sila nina Michael Calisaan at Dexter Maiquez na may tig-siyam na puntos.

Ang Muntinlupa, na bumagsak sa 4-9, ay nakakuha ng 23 puntos, apat na rebound, kasama ang dalawang assist mula kay Alfred Flores at 10 puntos, apat na rebound, tatlong assist at dalawang steals mula kay Joshua Miguel Marcos.

Sa iba pang laro, tinalo ng Binan ang Bulacan, 81-61, habang tinalo ng Pangasinan ang Bacolod City of Smiles, 84-70.

Sa mahusay na pagsasama ng mga beterano na sina Marc Pingris at Niño Cañaleta kasama ang mga sumisikat na bituin na sina Kenny Roger Rocacurva at Jaymar Gimpayan, pinutol ng Binan Tatak Gel ang apat na larong slide nito sa tagumpay sa coast-to-coast na nagtaas ng rekord nito sa 7-4.

Nagposte si Pingris ng 16 points, apat na rebounds, dalawang assists at isang steal para makuha ang best player honors kay Rocacurva, na nagtala ng 14 points, pitong rebounds, apat na assists at dalawang steals.

Nagsumite si Gimpayan ng double-double na 12 puntos, at 14 na rebounds habang si Cañaleta ay nagtala ng 11 puntos at apat na rebounds para sa Biñan, na naghari sa boards, 51-31, at nagsasaya sa loob ng pintura na may 46 puntos laban sa 20 ng Bulacan.

Sa pamamagitan lamang ni Abdrei Simon Dada na tumama ng twin digits na may 10 puntos, bumagsak ang Bulacan sa 2-12.

Bahagyang nangunguna, 53-52, pagkatapos ng tatlong quarters, uminit ang Heatwaves at bumagsak ng 25 puntos laban sa apat lamang para sa tuluyang paglayo ng Bacoleos, 78-56, at umakyat sa 5-8.

Ibinuhos ni Jhapz Bautista ang walo sa kanyang 10 puntos sa panahong iyon, sinundan ni Joshua Fontanilla na may anim sa kanyang pitong marka, at Michael Mabulac na may lima sa kanyang team-high na 18 upang talunin ang Bacolenos, na nahulog sa 1-13.

Nagdagdag si Mabulac ng 11 rebounds at apat na assists, nagposte si Hesed Gabo ng 12 puntos, apat na steals at tatlong assist, at Ed Daquiaog ng 10 puntos kasama ang dalawang rebounds.

Nakakuha ang Bacolod ng 24 puntos, 11 rebounds, apat na assist mula kay Louie Vigil, 13 puntos, walong rebound, tatlong assist mula kay Danny Marilao at 12 puntos, limang rebound, at dalawang assist mula kay Nichole John Ubalde.