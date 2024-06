Mga sangkot sa pamamaril, arestado

Inaresto ng mga otoridad ang limang Chinese nationals at isang Pilipino na nasangkot umano sa pamamaril sa dalawang Chinese national sa Parañaque.

Batay sa mga kuha ng CCTV sa lugar, madaling araw ng Linggo ay nakunan ang pagpasok ang apat na lalaki sa isang condominium unit sa Roxas Boulevard at matapos ang ilang sandal ay anim na silang lumabas mula sa isang kwarto, at saka sumakay sa elevator at umalis sa gusali.

Namaril na pala sila noon ng dalawang magkapatid na Chinese national. Isinugod ang dalawang biktima sa ospital, at stable na raw ang kanilang lagay.

Sa tulong ng CCTV at ng intelligence information, nalaman ng Parañaque Police na 10 ang mga suspek -- walong Chinese at dalawang Pilipino.

“Meron pa kaming na-receive na report na dalawa sa mga suspek sa shooting incident ay doon nakatira sa kabilang tower lang,” sabi ni Tambo Police station commander Police Lieutenant Colonel Ramon Czar Solas.

Naging sunud-sunod ang pagdakip sa mga suspek. Magkakahiwalay na inaresto sa Pasay, sa Parañaque, at sa Clark, Pampanga ang limang Chinese nationals at isang Pilipino. Nakuha sa kanila ang dalawang baril, dalawang sasakyan at tatlong motorsiklo.

Batay sa imbestigasyon, may utang umano ang dalawang biktima sa isang grupo ng Chinese nationals na nagpapautang sa mga casino players.

Apat pa ang tinutugis ng mga awtoridad, kasama ang umano’y “big boss” ng grupo na Chinese national din.

Batay sa kanilang paunang imbestigasyon, walang indikasyon na may kinalaman sa POGO ang mga suspek, pero iniimbestigahan na rin ng Presidential Anti-Organized Crime Commission (PAOCC) ang insidente.