BOLTS KAMPEON NA RIN SA WAKAS

Umingay ang mga pagdududa nang simulan ng Meralco ang PBA Philippine Cup sa ika-11 puwesto na may 3-5 win-loss record, pero hindi ito naging dahilan para mawalan ng pag-asa ang Bolts at nanatili sila sa kanilang pananampalataya.

Nitong Linggo, ibinuhos ng Meralco ang lahat upang makopo nito ang kauna-unahang titulo sa liga matapos patumbahin ang San Miguel, 80-78 sa Game 6 ng kanilang best-of-seven final series sa Smart Araneta Coliseum.

Ito ay isang fairy-tale ending sa isang team na naghahanap ng pagkakakilanlan sa ilalim ng isang batang coach, na ang huling titulo ay nangyari mahigit isang dekada na ang nakalipas.

Hindi napigilan ni Meralco coach Luigi Trillo na mapangiti habang inaalala ang “nakakatawang” pangyayari.

“It’s funny because in 2013, it was the last championship we won in Alaska. We swept Ginebra, 3-0, and now we beat San Miguel, which is a tough team. My heart is full right now,” sabi ni Trillo.

“At one point, we were in 11th place at 3-5 with three games to go and we still found a way to gut it out. Those things matter. This is just one of those championships we will always remember,” dagdag niya.

Ngunit kung mayroong may kakayahang mag-rally sa Bolts mula sa cellar hanggang sa titulo, tiyak na si Trillo iyon.

Pag-aaral sa paanan ng nanalong tagapagturo ng liga sa Tim Cone, nakolekta ni Trillo ang anim na titulo ng PBA kapwa bilang assistant coach at head coach.

Sinabi ni Trillo na ang pagkapanalo ng korona kasama ang Bolts ay tiyak na pinakamatamis sa kanilang paglabas sa madilim na basement bago nabigla ang isang powerhouse squad upang masungkit ang kanilang unang titulo mula nang makuha ang prangkisa ng Sta. Lucia Realty noong 2010.

Sa kanilang pagpunta sa tuktok, ang Bolts ay gumawa ng apat na finals appearances, kung saan natalo sila sa kapatid na koponan ng San Miguel - Barangay Ginebra - na tinuruan ng kanyang dating mentor sa Cone kasama si Justin Brownlee bilang reinforcement.

Sinabi ni Trillo na mas matagal ang paghihintay, mas matamis ang gantimpala.

“I had four with him (Tim Cone) and one in 2013 but this one is special because I had to wait for this. I’ve been to five finals and we finally won one so it’s still surreal,” sabi ni Trillo.

Hindi naging madali ang pag-akyat ng Meralco sa tuktok.

Matapos tapusin ang eliminations sa pamamagitan ng 6-5 win-loss card, winalis ng Bolts ang NLEX sa quarterfinals para makuha ang karapatang harapin ang dati nilang karibal sa Ginebra sa best-of-seven semifinal series.

Tumanggi ang Bolts na matakot sa kanilang pakikipaglaban hanggang sa mapatay ang Kings sa pitong laro.

Sa finals, mas lalong humigpit ang laban nang ang Beermen, na pinalakas ng seven-time Most Valuable Player na si June Mar Fajardo na may solid cast ng support crew sa Mo Tautuaa, CJ Perez, Terrence Romeo at Marcio Lassiter, ay tumangging huminto sa pagdating. na may mga tamang pagsasaayos sa tuwing nahuhulog sila.