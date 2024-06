Para sa progreso

Sa mga lansangan sa Pilipinas, lalo na sa mataong puso ng Maynila, ang dagundong ng mga jeepney, ang mga iconic ngunit lumang simbolo ng pampublikong sasakyan ng Pilipinas, ay nanganganib habang isinusulong ng gobyerno ang Public Utility Vehicle Modernization Program (PUVMP).

Nitong huli, ang transport group na Samahang Manibela Mananakay ng Nagkaisang Terminal ng Transportasyon (Manibela) ay lumitaw bilang nag-iisang boses, kumbaga, laban sa PUVMP na naglalayong i-phase out ang smoke-belching jeepneys.

Gayunpaman, ang mga paraan ng protesta ng Manibela — na minarkahan ng mga nakakagambalang aktibidad at agresibong retorika, gayundin ang diumano’y pag-atake sa isang mamamahayag — ay nagbanta na madiskaril hindi lamang ang kanilang layunin kundi maging ang mas malawak na pagsisikap na dalhin ang transportasyon ng Pilipinas sa bagong panahon ng mas malinis na pagtakbo. mga sasakyan.

Ang pagtutol ng Manibela sa PUVMP ay nag-ugat sa malalim na pangamba ng mga jeepney driver at operator. Ang mga alalahanin ng grupo tungkol sa pinansiyal na strain at seguridad sa trabaho ay lehitimo. Sa katunayan, ang paglipat mula sa pamilyar, kahit na luma na, ang mga sasakyan sa modernong mga yunit ay kumakatawan sa isang makabuluhang pagbabago.

Gayunpaman, ang mga taktika ng Manibela - na kinabibilangan ng mga mass transport strike, road blockade, at matinding pampublikong demonstrasyon - ay naghiwalay sa mismong publiko na hinahangad nilang kampeon.

Ang mga transport strike na inayos ng Manibela, gayunpaman, ay nabigo na pilayin ang mga sistema ng pagbibiyahe ng Maynila sa ilang pagkakataon, dahil marami ang mga opsyon sa transportasyon, kabilang ang sistema ng metro ng tren at mga bus.

Para sa makabuluhang pag-unlad, dapat baguhin ng Manibela ang diskarte nito dahil ang gobyerno ay nagpakita ng kahandaang makipag-ugnayan sa mga stakeholder, na nag-aalok ng bukas na mga channel para sa diyalogo at negosasyon.

Sa pamamagitan ng nakabubuo na pakikilahok, matitiyak ng Manibela na ang mga alalahanin ng mga tsuper at operator ng jeepney ay natugunan, at ang paglipat sa isang modernisadong sistema ng transportasyon ay patas at kasama hangga’t maaari.

Ang kinabukasan ng pampublikong transportasyon sa Pilipinas ay nakasalalay sa pagtanggap ng pagbabago.