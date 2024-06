GAME 5 TARGET NG CELTICS

Los Angeles, United States -- Nakahanda para sa koronasyon ng NBA sa Dallas, ang Boston Celtics sa halip ay dumanas ng pinaka-tagilid na pagkatalo sa Finals sa kasaysayan ng prangkisa, ngunit sa 3-1 na pangunguna sa serye ay sinabi ni Jaylen Brown na hindi na kailangang mag-panic.

“These are the moments that can make you or break you,” saad ni Brown matapos silang talunin ng Mavericks, 122-84 sa Game 4.

“We have to reassemble,” sabi pa ni Brown. “We have to look at it and learn from it, and then we’ve got to embrace it and attack it. It’s going to be hard to do what we’re trying to do. We didn’t expect anything to be easy, but it’s no reason to lose our head.”

Sinabi naman ng forward ng Boston na si Jayson Tatum na ang susi para malampasan ang malaking pagkatalo ay “huwag mag-harp dito ng sobra”.

“We’re not making any excuses,” sabi ni Tatum. “We need to be better, and we will.”

Tiyak, ang Celtics pa rin ang may kapangyarihan sa pagtungo sa game five sa Lunes, kung saan susubukan nilang masungkit ang record-setting 18th NBA crown.

Pagkatapos ng lahat, walang koponan ang nakabalik mula sa 0-3 pababa upang manalo sa isang NBA playoff series.

Ngunit ang isang Celtics squad na tinuruan ni coach Joe Mazzulla sa mga taktika sa pangangaso ng mga killer whale ay mas kamukha ng mga kaawa-awang seal pups sa beach habang sina Luka Doncic, Kyrie Irving at ang iba pang Mavs ay umalingawngaw sa 38-point game-four na panalo.

Ito ang pangatlo sa pinakamalaking margin ng tagumpay sa kasaysayan ng Finals, at ang pinakamasamang paghampas na nakuha ng 17-time champion na Celtics sa title series -- na nalampasan ang kanilang 137-104 na pagkatalo sa Lakers sa game three noong 1984.

Nanalo ang Celtics sa seryeng iyon sa pitong laro, at mayroon pa silang tatlong pagkakataon na isara ang Mavs.

Ngunit mula sa usapan ng isang sweep ang tanong ngayon ay maaari ba silang maging unang koponan na pumutok ng 3-0 series lead.

Samantala, alam naman ng Dallas ang laki ng hamon na kinakaharap nila.

“History is going to be made either way,” sabi ni Mavericks guard Kyrie Irving. “We’d like to be on the right side of it. We waited until game four to ultimately play our best game,” Irving added. “Took long enough for all of us to get the party together and to play for each other the way we did (Friday). But it’s definitely a possibility that we can replicate it.”

Kakailanganin ni Irving na maglaro nang mas mahusay kaysa sa ginawa niya sa unang laro at dalawa sa Boston, kung saan ang mga tagahanga ng Celtics ay nagalit pa rin sa kanyang pag-alis noong 2019 pagkatapos ng dalawang taong panunungkulan sa koponan, walang tigil na hinabol siya.