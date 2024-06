Arci Muñoz super proud

Inihayag din ng aktres ang kanyang pagkatuwa dahil mas marami na raw ang gustong maki-join sa pagiging sundalo.

“Simula rin noon ay tumaas ang bilang ng mga nag pa tala bilang #reservist lalo na sa mga kababaihan. Ako ay nagagalak dahil nagampanan ko ang aking layunin at tungkulin na mahikayat ang aking kapwa na maging bahagi ng #sandatahanglakas at makatulong pa sa aking mga kababayan. Higit pa ay para isulong ang kapayapaan,” dagdag niya.

“Marami pong salamat sa aking Philippine air force family. Asahan niyo po ang aking buong pusong dedikasyon at serbisyo. Saludo ako sa inyo!”

Maraming celebrities at fans ang humanga at bumilib sa aktres, pero agaw-pansin ang isang epal na basher.

Komento ng hater, “Question is, will you tread to mud and bleed when the time comes to save our sovereignty. So easy to look tough on socmed.”

Hindi naman ‘yan pinalampas ni Arci at deretsahan niyang sinagot ito: “Question is, did ya even try to make an effort in serving your country? Do you even know why reservist exist? And our duty?”

Ani pa ng aktres, “Being in the force doesn’t mean you need to go to war for me it’s more of promoting peace. It’s so easy to talk shit and look tough on socmed no?”