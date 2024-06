Sanya Lopez may pinagdaraanan?

Mukhang may pinagdaraanan ang aktres na si Sanya Lopez ngayong mga panahon na ito dahil nitong nakaraan ay tila malalim ang hugot ng dalaga kaugnay sa relasyon niya ngayon sa kanyang pamilya.

Sa isang panayam sa “Fast Talk with Boy Abunda” ay halatang malungkot ang dalaga lalo na nang matanong ito tungkol sa laro ng buhay-pamilya na kayang-kaya niyang harapin at yung mga feeling niya na hindi niya keri.

“Kaya ko yung laro na lahat kami magkakahiwalay sa ngayon dahil alam naming may mangyayari in the future na maganda,” saad ni Sanya.

Sundot na tanong ni Tito Boy, “What do you mean by that? ‘Magkakahiwalay kami dahil alam naming lahat na may magandang mangyayari in the future’?”