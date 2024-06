Lassiter nais bumalik sa Gilas

Ang sniper ng San Miguel Beer na si Marcio Lassiter ay nananalangin nang husto, umaasang makapasok sa final cut sa Gilas Pilipinas squad na sasabak sa FIBA ​​Olympic Qualifying Tournament sa Latvia sa susunod na buwan.

Sinabi ni Lassiter na nananatili siya sa pangangatawan at inaalagaang mabuti ang kanyang katawan sakaling tawagin siya ni Gilas coach Tim Cone para sa squad na naglalayong makakita ng aksyon sa Olympics sa unang pagkakataon mula noong 1972.

Sa kanilang 111-101 panalo laban sa Meralco sa Game 4 ng Philippine Basketball Association Philippine Cup best-of-seven finals series noong Miyerkules, ipinakita ng Filipino-American gunner ang kanyang kakayahan, na tumama ng 18 markers na tumulong sa Beermen na makalayo ng dalawang panalo mula sa panalo. ang korona.

Bukod pa riyan, hinigpitan niya ang pagkakahawak sa ikatlong puwesto sa listahan ng all-time three-point leaders na may 1,236 howitzers, sa likod lamang nina retiradong Jimmy Alapag at Allan Caidic, na mayroong 1,250 at 1,242 treys, ayon sa pagkakasunod.

“If I’m given the opportunity, I’m always honored. At the same time, I know the team Coach Tim is building up is a strong line up,” sabi ni Lassiter. “It’s a young group and they’re going to fulfill the journey. I’m just taking care of my body and being there for the team. When the time comes, I’d be happy.”

Malaking tulong sa Gilas ang karanasan ni Lassiter sa international stage.

Sa katunayan, si Lassiter ay naglalaro para sa national squad mula noong 2011, o noong nasa ilalim pa ito ng gabay ng Serbian head coach na si Rajko Toroman.

Muling bumalik sa national squad ang Gilas noong 2019 ngunit lumabas bilang huling cut para sa FIBA ​​Basketball World Cup sa China bago muling matawagan para sa 30th at 32nd Southeast Asian Games.