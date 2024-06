Isa na lang, kampeon na ang Celtics

Napigilan nina Jayson Tatum at Jaylen Brown ng Boston Celtics ang paghabol ng Dallas upang talunin ang Mavericks, 106-99, nitong Miyerkules para sa 3-0 na kalamangan sa best-of-seven serye ng National Basketball Association finals.

Umiskor si Tatum ng 31 puntos at naka-30 naman si Brown, 15 sa ikatlong quarter, upang mapanatili ang tsansa ng Celtics na maitala ang ika-18 titulo sa liga at maging pinakamagaling na koponan sa dami ng kampeonato.

Parehong may 17 titulo ang Boston at Los Angeles Lakers sa ngayon ngunit ito ay matatapos kung muling manalo ang Celtics sa game four sa Dallas sa Biyernes.

“Hindi kami nagre-relax o anupaman,” sabi ni Tatum, “ni hindi tumututok sa pagkapanalo sa Biyernes o anuman.

“Gaano man katagal, iyon ang aming motto. Kahit gaano katagal, iyon ang aabutin, at walang sinuman ang hindi nagsisikap na mag-relax.”

Samantala, kinakaharap ng Mavericks ang katotohanang walang koponan ang nag-rally mula 3-0 pababa upang manalo sa isang NBA playoff series.

Humabol ang Mavericks mula sa 21-puntos na tambak sa ikaapat na quarter mula sa jump shot ni Kyrie Irving sa nalalabing 3:37 ng laro.

Sa puntong iyon, ang Mavs star na si Luka Doncic ay nag-foul out na sa nalalabing 4:12, dahil sa dalawang sunod na foul sa loob ng wala pang isang minute, isa kay Jrue Holiday.

Ang Dallas ay patuloy na bumuslo, ngunit ang Celtics ang may mga sagot. Natagpuan ni Irving si Dereck Lively para sa isang cutting dunk na humila sa Mavs sa loob ng 100-98 may 1:20 ang nalalabi.

Ngunit si Brown ay nag-drill ng isang jump shot at matapos magmintis si Irving ng isang three-pointer, sina Derrick White at Tatum ay gumawa ng tig-isang pares ng free throws tungo sa ika-10 sunod na panalo ng Celtics sa playoff.

“Iyon ay isang big-time na panalo para sa amin, at ipinagmamalaki ko kung paano kami naglaro ngayon, sabi ni Brown. “Nagkaroon sila ng ilang momentum, ngunit pinanatili namin ang aming poise. Gumawa kami ng mga napapanahong basket.

“Nakakuha kami ng ilang magagandang shot, at nakahanap kami ng paraan para manalo.”

Tinanggal ni Irving ang sub-par shooting performances sa unang dalawang laro para pamunuan ang Mavericks na may 35 puntos.

Nagtapos si Doncic na may 27 puntos, anim na rebound at anim na assist bago nag-foul out sa ikatlong pagkakataon lamang sa kanyang karera.

Halatang nadismaya si Doncic sa mga referee.

“Hindi kami makapaglaro ng pisikal,” sabi niya. “Ayokong magsalita ng wala ... alam mo, six fouls sa NBA Finals -- c’mon man. (Do) better than that.”

Kahit na sinubukan ng 156 na mga koponan bago sila at nabigong mag-rally mula sa 3-0 pababa upang manalo sa isang NBA playoff series, hindi pa handa si Doncic na iwagayway ang puting bandila.

“It’s not over til it’s over,” giit niya.