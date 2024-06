Angeli Khang, todo na ang pagpapasabog sa alindog

Marami ang nabibighani at nararahuyo kay Vivamax Queen Angeli Khang kaya ang mga barakong totoo, nung naging isa siya sa mga naging bidang babae sa “Black Rider” ni Ruru Madrid, marami talaga ang na-enganyo na siya ay pakatutukan.

Tiyak, mas lalong maglulundag sa kaligayanhan ang mga Pinoy macho papa dahil bukod sa telebisyon at siempre pa sa VIVAMAX streaming platform, aariba at tunay na pasasabugin ni Angeli ang kanyang alindog sa pinilakang tabing! Oo, mga ka-Tirada, bida na nga sa pelikulang pinamagatang “Unang Tikim” ang pinaka-maalindog na babae sa balat ng lupa. Sa mga sinehan ito itatanghal, Hulyo 17 ang petsa at kasama niya rito ang isa pang estrellang VIVAMAX lady in waiting, si Robb Gunto.

Pamagat pa lang, may panghalina at hatak na agad -- ”Unang Tikim” -- hindi ba naman? Ano nga kaya ang unang gustong matikman ng katauhan ni Angeli sa paparating na pelikula?

Masarap na putahe ba? O mas tipo niya bang tikman ang makakatas na prutas o matatamis na panghimagas? O baka naman ang gustong unang matikman ng kanyang katauhan ay yung sinasabi ng mga matatanda, ang “luto ng diyos” na talaga namang dahil sa sobrang sarap, mapapahalingling ka, at may kung anong fuerza sa kanyang kaibuturan na maghahatid sa rurork at walang kapantay na kaligayahan, huh!