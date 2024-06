Paris huling Olympics ni Petecio

Anuman ang resulta, inihayag ni Nesthy Petecio na ito na ang kanyang huling pagkakataon na sumabak sa Olympics.

Sinabi ng 32-anyos na si Petecio, ang Tokyo Games silver medalist, na gusto niyang tumira at tumuon sa iba pang aspeto ng kanyang buhay dahil naniniwala siyang malaki ang naibigay niya sa bansa at sa sport.

Si Petecio ay nakikita bilang isa sa pinakamahusay na taya ng mga Pinoy para sa gintong medalya kasama ang mga kasamahan sa koponan na sina Carlo Paalam at Eumir Marcial, pole vaulter Ernest John Obiena at gymnast na si Carlos Yulo.

“A lot of offers came in after the Tokyo Olympics. There were people who told me that I can’t just focus on being an athlete forever,” sabi ni Petecio. “I need to explore other aspects of life. I love this sport and I have been here for 17 years, almost half of my life is spent here. A lot of great memories here.”