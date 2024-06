Liza Soberano at Julia Barretto pinagkaisahan si Kathryn Bernardo

Mukhang may war of the roses ngayon sa social media.

At mukhang pinagkaisahan nina Liza Soberano at Julia Barretto si Kathryn Bernardo sa Instagram dahil in-unfollow nila ito sa Instagram.

Recall that si Kathryn ang unang gumawa ng move na i-unfollow sina Liza at Julia noong January. Kasagsagan ng hiwalayan nila ni Daniel Padilla noon.

Siyempre, nag-react ang fans sa pag-unfollow nina Julia at Liza kay Kathryn. Pero marami ang kumampi sa ex-girlfriend ni Daniel Padilla.

“Syempre we don’t know the real reasons for that let’s respect nalang kasi since kath do the first move to unfollow them maybe my reason si Kath and netizen respected it also,so let’s do the same thing nalang for everybody’s peace of mind.”

“That’s better for there inner peace of mind labyu Kathryn Bernardo.”

“Personality wise ang moral character,you’re the BEST Karthryn! Majority I guess would agree!!!”