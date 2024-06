Taiwanese wagi sa IRONMAN Philippines

CHENG Tai Wu of Chinese Taipei displays his medal after emerging triumphant in the Century Tuna IRONMAN Philippines in Subic Bay over the weekend. PHOTOGRAPH COURTESY OF IRONMAN

TDT SUBIC – Sa isang kahanga-hangang pagpapakita ng husay sa atleta, ipinakita ni Cheng Tai Wu ng Chinese-Taipei ang namumukod-tanging kasanayan sa paglangoy upang makuha ang pangunguna at masakop ang Century Tuna IRONMAN Philippines dito noong Linggo. Ang tagumpay ni Wu ay dumating sa kabila ng matinding pagtatangka sa pagbabalik ni Cheng Dan Lin ng China sa huling dalawang yugto ng mahigpit na 3.8-kilometrong paglangoy, 180-km na bisikleta at 42-km na run race, na nagpapatingkad sa nakakapanghinayang katangian ng IRONMAN challenge. Nakumpleto ni Chin Ting Hsu ang isang Taiwanese sweep sa pamamagitan ng pangunguna sa women's division sa contrasting fashion. Umasa siya sa kanyang husay sa pagbibisikleta para lampasan sina Mafer Poveda Franco ng United Arab Emirates at Jennifer Uy ng Singapore. Sa kabila ng katamtamang oras ng paglangoy na isang oras at 31:07 minuto, na naglagay sa kanya sa ikawalo, ang kahanga-hangang bike leg ni Hsu na 6:07:54 ang nagtulak sa kanya sa pangunguna. Nakuha niya ang panalo sa event na inorganisa ng The IRONMAN Group na may kabuuang oras na 12:18:38, kasama ang 4:26:27 na oras sa pagtakbo, na tinalo si Franco ng pitong minuto. Umabot si Franco sa 12:25:37 na may segment times na 1:29:40 (swim), 06:21:37 (bike), at 4:22:20 (run), habang pumangatlo si Uy na may kabuuang oras na 12:41:03 (1:28:51-6:16:17-4:45:15). Ang mga lokal na atleta na sina Sarah Eraña, Olive Salve, at Maryfel Aumentado ay unang nagpakita ng pangako sa mga kahanga-hangang oras ng paglangoy na 1:21:14, 1:21:19, at 01:21:26, ayon sa pagkakasunod-sunod, ngunit nahirapan sa yugto ng pagbibisikleta, hindi na nakabawi. kanilang momentum. Ang Japanese na si Goda Hiroko, na maagang nakikipagtalo, ay nanghina rin sa pagtakbo, na nagtapos sa ikaapat sa oras na 12:57:37. Ang Pinay na si Anne Nuñez ay lumabas bilang nangungunang local finisher, na nakakuha ng ikalimang puwesto sa kabuuang oras na 13:02:52. Sina Salve (13:07:58), Eraña (13:27:15), at Aumentado (13:43:25) ang nag-round out sa top eight, na nagpakita ng matinding pagsisikap sa kabila ng mga mapanghamong kondisyon. Ngunit ang araw ay pag-aari ng 31-taong-gulang na si Wu, na ang pambihirang 54:40 swim leg ay nagbigay sa kanya ng isang mapagpasyang kalamangan. Sa kabila ng mas mabagal na oras sa bike (4:47:22) at pagtakbo (3:35:38), ang kabuuang oras ni Wu na 9:35:26 ay tinalo ang kampeon noong nakaraang taon na Dutchman na si Eric van der Linden (9:56:20), at 2022 winner Czech Petr Lukosz (9:52:34). Nananatiling walang talo ang rekord ni Nick Baldwin ng Seychelles na 8:50:13 sa inaugural na Century Tuna IRONMAN noong 2018. Ang kahanga-hangang performance ni Lin sa bike at run stages (4:48:02 at 3:25:51, ayon sa pagkakabanggit) ay nagresulta sa kabuuang oras na 9:38:09, na nakakuha ng pangalawang pwesto. Ang Australian Thibault Legrand ay pumangatlo sa oras na 9:43:53, habang si Martin Tresca ng Portugal, na ipinagmamalaki ang pinakamabilis na oras ng pagtakbo na 3:22:55, ay pumangapat sa 9:48:35. Nagningning din ang mga Filipino athletes, kung saan si Mervin Santiago ay tumapos sa ika-12 sa oras na 10:08:20 at si John Dedeus Alcala ay nasa ika-18 na may oras na 10:26:38. Hindi lamang inangkin ni Wu ang pangkalahatang titulo kundi nanguna rin sa 30-34 age division, nanguna sa grupo ng mga nanalo sa kategorya na kinabibilangan ni Lin (35-39), Lukosz (40-44), Hidekazu Takahashi (45-49), Koji Furuya ( 50-54), Ryota Konno (18-24), J.S. Teves (25-29), Jean-Marie Mozzon (55-59), at Kazuhiro Taguchi. Sinalamin ni Hsu ang tagumpay na ito sa women's 30-34 division, kasama ang iba pang parangal sa dibisyon ay sina Nuñez (25-29), Uy (35-39), Eraña (40-44), at Franco (45-49). Ang kaganapan ay ginawaran ng 25 male slot para sa IRONMAN World Championship, na itinakda noong 22 hanggang 28 Oktubre, sa Kona, Hawaii, at 15 babaeng slot para sa IRONMAN World Championship sa Nice, France mula 24 hanggang 28 Setyembre. Bukod pa rito, nag-alok ang IM 70.3 Subic Bay ng 45 age-group qualifying slots para sa Vinfast IM 70.3 World Championship sa Taupo, New Zealand, na nakatakda sa Disyembre 14 hanggang 17, na may 15 dagdag na slot para sa mga babaeng kalahok.