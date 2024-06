Sinner world number one na

JANNIK Sinner becomes the first Italian to hold the top spot in the ATP ranking. BERTRAND GUAY/agence france-presse

TDT PARIS, France (AFP) — Ang inaasahang pag-angat ni Jannik Sinner sa world No.1 ay pormal nang ilabas ng ATP ang mga bagong ranggo nito, na naging dahilan upang siya ang unang Italyano na humawak sa nangungunang puwesto. Naabot ni Sinner ang semifinals ng French Open kung saan siya ay tinalo ng kampeon sa wakas na si Carlos Alcaraz, na umakyat sa pangalawa, na tinulak ang 37-anyos na si Djokovic, na naging No. 1 mula noong Setyembre, pababa sa ikatlo. Si Djokovic ang may hawak ng record para sa bilang ng mga linggong ginugol sa No. 1 — ang kanyang tally na 428 ay 118 linggo na higit pa sa susunod na pinakamahusay na si Roger Federer. Ang German na si Alexander Zverev, na runner-up sa Alcaraz sa Paris, ay nananatili sa ikaapat na puwesto, nangunguna sa pares ng Russia na sina Daniil Medvedev at Andrey Rublev. Samantala, pinatibay ng French Open champion na si Iga Swiatek ang kanyang puwesto sa tuktok ng women’s game sa kanyang tagumpay sa Roland Garros, na nagpatibay sa kanyang posisyon bilang world No. Tinalo ng 23-anyos na Pole si Jasmine Paolini sa one-sided final noong Sabado upang angkinin ang ikaapat na French Open title na ngayon ay nangunguna sa kanya ng 3,707 puntos kaysa kay Coco Gauff, ang babaeng tinalo niya sa semifinals sa Paris. Bukod sa ilang linggo noong taglagas 2023 nang si Aryna Sabalenka ang pumalit, ang Swiatek ay nasa tuktok ng mga ranggo mula noong Abril 2022, sa kabuuan na 107 na linggo. Ang pagganap ni Gauff, na bumuti sa kanyang quarter-final noong 2023, ay nagbigay-daan sa kanya na malukso ang Kazakh Aryna Sabalenka, na bumagsak sa ikatlo. Ang pagtakbo ni Paolini sa kanyang unang Grand Slam final ay sapat na upang iangat ang kanyang walong puwesto sa career-high na ikapito habang ang 17-anyos na si Mirra Andreeva, na nahulog sa Italyano sa semis, ay tumalon ng 15 puwesto mula 38 hanggang 23. Ang Brazilian na si Beatriz Haddad Maia, na umabot sa semi-finals noong nakaraang taon, ay bumaba ng anim na puwesto sa No.20 matapos lumabas sa unang round sa pagkakataong ito.