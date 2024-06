Serbisyong totoo

Consistent sa pagiging mahusay na public servants ang mag-asawang Kit at Elen Nieto simula nang maluklok ang mga ito sa bayan ng Cainta, Rizal.

Malaki na kasi ang pinagbago ng Cainta simula nang maluklok ang mga Nieto sa bayang ito, kung saan mas kilala ang mga ito sa paghahatid ng mga basic social services. Lahat na yata ng mga problema at daing sa buhay pwedeng ilapit sa mga Nieto at tiyak hindi ka naman talaga mapapahiya dahil agad nilang tinutugunan–malaki o maliit mang problema 'yan. Ika nga, magsabi ka lang agad nilang tutugunan 'yan.

Katulad na lamang ng isang trabahante na naka-assign sa trimming team na nagsabi kay former Cainta mayor at ngayo'y municipal administrator Kit Nieto na nasira na ang kanyang bisikletang ginagamit sa pagpasok sa trabaho.

Tumango lang ang opisyal at sinabi sa trabahante na ganyany lang talaga ang buhay, pero sa mga sumunod na araw pagbalik nya sa opisino ng administrador para sa daily dispatch nagulat na lamang si kuya trabahador dahil binigyan sya ng bagong bisikleta ng lokal na pamahalaan.

Sa high school graduation naman na dinaluhan ni Nieto kung saan namahagi sila ng cash incentives sa mga honor students may isang mama na naglakad papalapit sa stage at nagtaas ng kamay para mapansin nya.

Sinabi ng lalake na may medal ang kanyang anak at nangako sya na aatend sya ng graduation ng kanyang anak at sya ang magsasabit ng medalya sa anak nya. Kaya lang nahuli ng ilang minuto ang nasabing lalake at pagdating nya tapos na tawagin ang anak nya. Hindi matanggap ng lalake na hindi nya natupad ang pangako nya sa anak nya. Tinawag kasi ng kanyang amo ang lalake kaya hindi sya umabot sa oras.

Na-touch si admin Kit Nieto sa kwento ng lalake, saglit nag-isip at sinabing sya na ang bahala. Kinuha ni Nieto ang mic at tinawag ang pangalan ng bata na lumuluhang tumayo, tinakpan ang kanyang mukha ng diplomang hawak para di mapansin ang pagpatak ng pinaghalong luha ng galak at panghihinayang. Pinaakyat nya sa entablado ang mag-ama para maramdaman nila kung gaano ka-espesyal ang araw na iyon.

Sa isa pang simpleng kahilingan, binisita naman ni admin Kit Nieto ang isang 91 years old na lola na humiling na dalawin sya sa bertday nito.

Dati umanong nagtratrabaho sa hotel si lola noong kabataan niya at ngayo'y nakahiga na lamang. Ayaw humingi ng tulong ng matanda sa anak nya sa amerika dahil alam kong tatanda din sila kaya pinagkakasya na lamang nya ang kanyang pension para wala syang naaabala.

Niyaya ni admin Kit Nieto si lola na dalawin ang mga senior citizens na nasa Sunset Retreat, yung lugar ng mga elderly na wala ng matuluyan tapos kinukupkop ng gobyerno.

“Gusto ko kasing maramdaman niyo na blessed kayo kasi may pamilya kayong maayos, at magkakaroon kayo ng mga taong pwede niyong kausapin sabi niyo nga, ng kahit anong bagay tungkol sa buhay.. kahit dalawang oras isang linggo…”

Mabilis namang pumayag si lola kung saan pasusundo siya kada lunes para dalhin doon sa Sunset at kapag huwebes naman sa oval para makapasyal at magpaaraw. Nag-assign naman ng isang staff si admin Kit Nieto para samahan si lola kung ilang oras niyang gustong lumagi sa dalawang lugar.