SCHEFFLER TARGET ANG US OPEN HISTORY

Pinehurst, United States — Ang top-ranked na si Scottie Scheffler, na nagsimula na sa isang makasaysayang golf season, ay nagsagawa ng kanyang unang totoong hitsura noong Lunes sa Pinehurst, kung saan siya ay isang napakalaking paborito upang manalo sa US Open.

Sinira na ni Scheffler ang kanyang US PGA Tour season prize money record at nanalo ng mas maraming titulo bago ang US Open kaysa sa sinumang manlalaro sa loob ng 44 na taon at gusto ng mga oddsmakers ang kanyang mga pagkakataon kahit na hindi pa niya nakita ang 7,543-yarda na layout ng Pinehurst nang live bago ang Lunes.

“Just because I’m the favorite doesn’t really have any affect on my score,” sabi ni Scheffler. “I think we all start at even par, if I remember correctly.”

Ang 27-taong-gulang na Amerikano, na naging bagong ama noong Mayo, ay susubukin sa pamamagitan ng isang kurso na may mga sloping greens, kakaibang mabuhangin na katutubong lugar at snarly wiregrass na nakatago sa fairways at greens. Ang pasensya at katumpakan ay magiging mataas.

Napanalunan ni Scheffler ang kanyang ikalimang tour title ng season noong Linggo sa Memorial, na tinalo ang ikapitong ranggo na kababayan na si Collin Morikawa sa pamamagitan ng isang stroke.

Nagdagdag si Scheffler sa isang trophy haul na kinabibilangan ng mga tagumpay sa Bay Hill, ang Players, the Heritage at ang Masters, kung saan nakuha niya ang kanyang pangalawang green jacket sa tatlong season.

Nasira na niya ang kanyang sariling PGA Tour money earnings record para sa isang season na may $24,024,553 matapos itakda ang full-season mark na $21,014,342 noong nakaraang taon.

Sa linggong ito, susubukan niyang pantayan si Tiger Woods bilang ang tanging manlalaro na nanalo sa US Open habang niraranggo ang world number one, ang 15-time major winner na nagawa ito noong 2000, 2002 at 2008.

“It’s a good place to be. I like how my game is feeling right now,” sabi ni Scheffler. “I feel like I’ve been playing some good golf. It has been great to see some results too. Out here the margins are so small between winning and losing. It’s a putt or a shot here or there. I’m going to stick to my game plan and prepare the way I usually would and get ready to go out and compete again on Thursday.”

Si Scheffler ay una o pangalawa sa pito sa kanyang nakaraang walong pagsisimula at nasa top-10 sa 12 sa 13 na mga kaganapan sa taong ito.

Siya ay nasa bihirang kumpanya na may napakagandang simula.

Hindi mula noong si Tom Watson noong 1980 ay nagkaroon ng isang manlalaro na nanalo ng limang beses bago ang US Open.

At hindi mula noong si Arnold Palmer ay nanalo ng anim bago ang 1962 US Open ay may isang manlalaro na nanalo ng napakarami sa span na iyon na may major sa kanila.

“There’s so much excitement with so much guys playing well, Scottie dominating,” sabi ni 2012 US Open winner Webb Simpson. “He’s doing everything exceptionally well. He capitalizes on wedge shots and par-5s. He just doesn’t make mistakes. He’s so hard to beat. To play this well for this amount of time, a couple years where he’s for sure the guy to beat every week, it’s fun to watch. I don’t see any reason he’s going to slow down anytime soon.”