Nambato ng bote sinita ni Daniel Padilla

Hindi nakaligtas kay Daniel Padila ang isang guy mula sa audience na nambato ng bote habang siya ay kumakanta sa Davao del Norte.

While singing, nakita ni Daniel ang pamamato ng bote ng isang guy kaya naman niya ito sinita habang siya ay kumakanta.

'Yung nambato ng bote, tigilan mo 'yan," say ni Daniel.

Marami naman ang kumampi kay Daniel.

"Wala tayong karapatang ibash or i judge si DJ or kahit sino pa man. At mas lalo nmn na di dapat mag hagis ng bote sa stage habang my umaawit. Respect nmn kapatid."

"Ginawan nyo namn Ng isyu ha pls tigilan nyo na c Deej kitang Kita Natin na kahit ang lakas Ng Ulan sobrang Mahal sya Ng mga tao basang basa Yung mga Tao sa kakaantay sa pglabas ni deej. Ito ang totoo oh habang kumakanta c deej nakikita nyang may nambabato Ng bote Ng plastic bottle at Hindi c deej Yung binabato kundi UNG NASA harap na nkapayong Kasi d nla Makita c deej nakaharang ang payong."

***

Halatang imbiyerna na si Kim Chiu ma pag-usapan ang ex-boyfriend niyang si Xian Lim.

Nang mainterbyu nga siya ni MJ Felipe before her flight to Dubai ay halatang nairita na si Kim.

Ayon sa isang Facebook page, may hindi raw inereng statement itong si Kim.

“Nakakainis… Gusto mo may sabihin ako? Baka walang manood ng pelikula niya!” say daw ng It's Showtime host. Pinaniniwalaang si Xian ang tinutukoy niya sa statement ba 'yon.

Anyway, nakiusap si Kim na huwag nang pag-usapab ni Xian ang kanilang past relationship lalo pa't may ipino-promote itong movie.

“Parang ‘yung post ko nung December sabi ko, this will be the last time na pag-uusapan ko ito. Pero parang ang dami pa rin. Parang hindi naman siya mapag-uusapan kung no one’s lighting the fire.

“Kasi paulit-ulit na lang. Let’s give it a rest, and let’s leave respect to each other,” say ni Kim.

Marami ang nakisimpatya kay Kim.

"Grabe talaga yan si xian ayaw tumigil Kaya sige kimmy sabihin mo na nyang lahat Ng matapos na yan super tahimik Ka na nga eh sya pa' Ang madaldal kc nga LAOS na tapos na sya eh ikaw na sa taas gusto nyang hilahin Ka pera di nya yon magpagawa dahil nndito ang Kimpau."

"Kim, don't take the bait. Don't go down to his level. Xian has a movie and i think it's for promotion purposes. Hayaan mo na siyang magdaldal ng magdaldal. He's just using it para pag-usapan siya at a bad or good controversy is still something to talk about and that keeps him afloat."