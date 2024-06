Kabataan, mangingisda binatikos ang panghihimasok ng Tsina sa WPS

Naglunsad ng protesta ang mga kabataang aktibista at mangingisda kahapon sa konsulado ng Tsina sa Makati City, at nanawagan sila sa Tsina na itigil na ang panghihimasok sa karagatan ng Pilipinas bago ang paggunita sa Araw ng Kalayaan.

Ang mga nagprotesta ay nagmartsa sa paligid ng Makati City at nagtipon sa harap ng konsulado ng mga Intsik sa Gil Puyat Avenue para sa mga talumpati at pag-awit ng mga pambansang awit, kabilang ang social media hit na “Pilipiin Mo Ang Pilipinas,” habang winawagayway ang mga bandila ng Pilipinas at umaawit ng “China Layas” (China lumabas) at “Atin Ito” (Atin ito).

“Nakikiisa ako sa mga kabataang Pilipino, Ma. Gusto ko pong makiisa sa mga kabataang Pilipino para sa paglaban natin, para sa pag-aksyon natin,” pahayag ng isang estudyanteng sumali sa protesta nang walang pahintulot ng kanyang magulang, ayon sa ABS-CBN News.

Samantala, sinabi ng isa pang nagprotesta na dapat masangkot ang kabataan sa isyu ng West Philippine Sea bilang henerasyong magmamana ng likas na yaman ng bansa.

“Nandito po ang mga kabataan na nakikiisa, lalo na ang LGBT… mahalaga po na maging involved tayo dahil lahat tayo makikinabang dito,” sabi niya, ayon sa ABC-CBN News.

Sinabi rin ng isa pang nagprotesta na dapat patuloy na ipaglaban ng mga nakababatang henerasyon ang kalayaan ng bansa upang bigyang parangal ang mga sakripisyo ng mga bayani nito.

Ang rally ay dinaluhan din ng mga miyembro ng Atin Ito Coalition at New Masinloc Fishermen Association President Leonardo Cuaresma, na namuno sa kamakailang civilian convoy mission sa Panatag (Scarborough) Shoal.