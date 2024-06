Jodi Sta. Maria malaya na

Matapos ang labing tatlong taong pag-aantay, bumaba na ang desisyon para ipasawalang bisa ang kasal ni Jodi Sta. Maria kay Pampi Lacson. Malaya na nga ang magiging bida sa paparating na bagong drama, ang “Lavender Fields.”

Naging pangmalakasang paksa ang nasabing annulment ni Sta.Maria kay Lacson at marami talaga ang hindi lang naiintindihan, kundi unawang-unawa ang hirap at sakit ni Jodi nung ang annulment case niya ay tila usad-pagong sa paggulong, Hindi maikling panahon ang labing-tatlong taon, sa totoo lang.

Dahil nga sa kaganapan na nangyari sa dakilang aktres, ang pagkakaroon ng diborsyo sa ating bansa ay hindi lang napapanahon, kundi kailangan na kailangan na talagang maisabatas. Maraming mga babae ang nasa miserableng relasyon na hindi na maililigtas pa. Mahirap maging bulag, pipi at bingi sa mga datos at balita patungkol sa mga pang-aabusong emosyonal, pisikal, sekswal at sikolohikal na tinitiis at tinatanggap ng mga kababaihan para lang mapanatiling buo ang pamilya at palagiang maging mabuti at maunawaing kabiyak.

Alam na alam nating lahat na hindi rin birong oras ang ginugol ni Jodi para umandar ang kanyang petisyon para sa nullity of marriage sa anak ng dating Senador.

Malaya nga ang aktres sa kay ginoong Lacson. Huwag na muna nating uriratin si Jodi Sta.Maria kung ano ang plano nila ni Raymart Santiago sa malapit na hinaharap dahil nga bukas na aklat naman na hindi pa annulled ang kasal nito kay Claudine Barretto.

Abangan na lang natin ang tiyak na kaabang-abang naman talagang “Lavander Fields.” Makakasiguro tayo na may bago na namang katauhan si Sta.Maria na ating mahmahalin at yayakapin.