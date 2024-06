Daniella Stranner tuwang-tuwa

Daniella Stranner revealed na happy siya sa mga bagets na nakatrabaho niya sa bagong teleserye ng ABS-CBN Studios and Dreamscape Television, ang Pamilya Sagrado.

"Ako po kasi nakatrabaho ko na si Kyle Echarri sa Senior High so comfortable na ako sa kanya. Si Miah (Jeremiah Lusbo), halos lahat ng project ko kasama siya. I'm very comfortable with them. It feels like we're just playing. It doesn't feel like work. It's super fun," say ni Daniella sa grand mediacon ng Pamilya Sagrado.

Itsinika rin ni Daniella kung paano niya nalaman na kasama siya sa cast ng nasabing series na magsisimula na sa June 17.

"Nalaman ko lang itong project na ito kay Kyle (Echarri). Medyo nadulas siya during Senior High. O dont know about thos. Kyle was like, 'Hoy, may project tayo together. I was like, 'Ha meron?' A month later 'yung picture na magkakasama with Sir Deo (Endrinal), doon na in-announce na we're having Pamilya Sagrado," chika ni Daniella.

Directed by Lawrence Fajardo, Andoy Ranay, and Rico Navarro, Pamilya Sagrado boasts of a powerhouse cast of industry veterans Shaina Magdayao, Mylene Dizon, Rosanna Roces, Aiko Melendez, Tirso Cruz III, John Arcilla, and Joel Torre. Kasama rin sa cast sina Jeremiah Lisbo, Alyanna Angeles, Micaela Santos, River Joseph, Emilio Daez, Sean Tristan, Austin Cabatana, Luis Vera Perez, Dustine Mayores, Miggs Cuaderno, Valentino Jaafar, Isaiah dela Cruz, Beaver Magtalas, and Renshi de Guzman.