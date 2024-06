2-0 NA PARA SA CELTICS

New York, United States -- Pinigilan ng Boston Celtics, na pinalakas ng 26 puntos mula sa Jrue Holiday, ang desperadong rally ng Dallas sa huling minuto upang talunin ang Mavericks, 105-98 noong Linggo at kunin ang 2-0 lead sa NBA Finals.

Sa isang gabi kung saan ang mga maagang pakikibaka mula sa three-point range ay nagpagulo sa Celtics, ang kanilang all-around na pagsisikap sa magkabilang dulo ng sahig ay nakakita sa kanila ng ikalawang sunod na panalo sa bahay.

Tumungo sila sa Dallas para sa ikatlong laro sa Miyerkules na may namumunong pangunguna. Umiskor si Jaylen Brown ng 21 points at nagdagdag si Jayson Tatum ng 18 points, nine rebounds at 12 assists.

Pinanindigan ni Holiday si Tatum sa pagpapanatili ng opensa ng Celtics sa kabila ng isang magaspang na shooting night kung saan si Tatum ay nakagawa lamang ng anim sa 22 shot na may isang three-pointer lamang.

"I would say a lot of it was JT," saad ni Holiday. "They were double-teaming him and he was making the right play. The way that he played tonight, the way that he led us, getting into the paint, making plays, finding me wide open -- it was all about him.”

Si Doncic – na ngayon ay nagkakaroon ng chest contusion bukod pa sa right knee sprain at pananakit sa kaliwang bukung-bukong na nagpahirap sa kanya sa buong playoffs -- naghatid ng triple-double na 32 points, 11 rebounds at 11 assists.

Ngunit hindi siya nakakuha ng sapat na tulong mula sa kanyang supporting cast.

Umiskor si P.J. Washington ng 17 puntos at ang eight-time All-Star na si Kyrie Irving ay may 16 -- kumonekta sa pito sa 18 shot at hindi nakuha ang lahat ng tatlo sa kanyang three-point attempts.

Sinabi ni Doncic na susi rin ang turnovers at hindi nakuhang free-throws. Mayroon siyang walo sa 15 turnovers ng Mavericks at 16 lang ang ginawa ng Dallas sa kanilang 24 free-throws. Nakagawa ang Celtics ng 19 sa kanilang 20 mula sa foul line.

"At the end of the day we've got to make some more shots," sabi ni Doncic. "I think my turnovers and my missed free-throws cost us the game, so I've got to do way better in those two categories. But at the end of the day, we've got to make shots to win the game."